Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов

Netflix не торопится официально продлевать «Уэнсдей» на второй сезон, но это уже кажется совсем очевидным. Источники СМИ отмечают, что анонс вряд ли случится до конца года — его планируют на начало 2023-го.

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Однако уже сейчас для второго сезона начинают поиск сценаристов. Вдобавок команда проекта рассматривает локации для съёмок последующих эпизодов.

Но пикантности ситуации добавляет то, что за «Уэнсдей» отвечает MGM Television — а в 2021 году она стала частью Amazon. Фактически за один из главных сериалов в истории Netflix сейчас отвечает прямой конкурент компании, однако, как отмечают инсайдеры, переговоры о продолжении идут гладко и вряд ли что-то всерьёз изменится.