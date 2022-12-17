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3 часа назад

Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов

Чемпионат.com

Netflix не торопится официально продлевать «Уэнсдей» на второй сезон, но это уже кажется совсем очевидным. Источники СМИ отмечают, что анонс вряд ли случится до конца года — его планируют на начало 2023-го.

Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако уже сейчас для второго сезона начинают поиск сценаристов. Вдобавок команда проекта рассматривает локации для съёмок последующих эпизодов.

Но пикантности ситуации добавляет то, что за «Уэнсдей» отвечает MGM Television — а в 2021 году она стала частью Amazon. Фактически за один из главных сериалов в истории Netflix сейчас отвечает прямой конкурент компании, однако, как отмечают инсайдеры, переговоры о продолжении идут гладко и вряд ли что-то всерьёз изменится.

Более того, похоже, Amazon не исключает и дальше работать по такой схеме — продавать свои производственные силы для производства проектов на подряд для конкурентов. Впрочем, реструктуризация MGM ещё активно проходит, да и Amazon активно перестраивает бизнес (что не помешало ей купить права на Warhammer 40,000).

Сериалы,Netflix,Amazon,
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