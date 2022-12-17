"Уэнсдэй" могут продлить на второй сезон

Второй сезон сериала Netflix "Уэнсдэй" может выйти в следующем году. Работать над ним будет Amazon, сообщает Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Сценаристы и продюсеры уже начали обсуждать будущий проект и подбирают локации для съемок.

"Это отличный сигнал сообществу, что Amazon Studios серьезно относится к сотрудничеству с конкурентами и участию в чужих проектах", — сказал один из источников Deadline.

"Уэнсдэй" — сериал о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс, которая начинает учиться в академии "Невермор". Ей предстоит не только "приручить" свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну мистических событий, которые происходят в городе и связаны с ее родственниками.