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1 час назад

Сериал "Уэнсдэй" могут продлить на второй сезон в 2023 году

Мира Маркина

Второй сезон сериала Netflix "Уэнсдэй" может выйти в следующем году. Работать над ним будет Amazon, сообщает Deadline.

"Уэнсдэй" могут продлить на второй сезон
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй"Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Сценаристы и продюсеры уже начали обсуждать будущий проект и подбирают локации для съемок.

"Это отличный сигнал сообществу, что Amazon Studios серьезно относится к сотрудничеству с конкурентами и участию в чужих проектах", — сказал один из источников Deadline.

"Уэнсдэй" — сериал о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс, которая начинает учиться в академии "Невермор". Ей предстоит не только "приручить" свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну мистических событий, которые происходят в городе и связаны с ее родственниками.

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"Уэнсдэй" вышел 23 ноября на стриминговой платформе Netflix. Проект набрал более миллиарда часов просмотров и стал третьим сериалом, которому удалось достичь такой отметки менее чем за месяц.

Ранее "Рамблер" показывал, как снимали сериал "Уэнсдэй".

Сериалы,Netflix,Amazon,
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