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2 часа назад

Как выглядит лучший актерский грим 2022 года: видео

Катерина Саломе

В четвертом сезоне сериала “Очень странные дела” появился монстр Векна, чей костюм и грим создавался вручную командой профессионалов. Блогер Kinoafisha.info рассказал, что грим оказался настолько правдоподобным, что шокировал главную актрису сериала Милли Бобби Браун. Актриса поделилась, что впервые увидев этот грим, она испугалась и долго не могла играть.

Создатели сериала показали, как проходило перевоплощение актера Джейми Кэмпбелла Бауэра в монстра Векну. На тело актера наносили несколько слоев жидкого латекса, создавая образ страшного монстра без кожи. Перед каждой съемочной сменой трудоемкая работа над гримом длилась более шести часов, помимо этого в процессе была задействована большая команда профессионалов.

Врез: 5 сериалов, которые наделали шуму в 2022 году

Подробнее о самом лучшем гриме 2022 года смотрите в видео.

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