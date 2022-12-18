Песня Oxxxymiron стала саундтреком сериала Netflix "Реут"

Трек «Город под подошвой» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) звучит в начале второй серии сериала «Реут» от Netflix.
Действия эпизода происходят в Минске. Под трек исполнителя в шоу появляется один из высокопоставленных военных чиновников. Помимо Oxxxymiron в этой серии звучат хиты Doja Cat и Nelly.
Сериал «Реут» рассказывает о молодом юристе Оуэне, который устроился на работу в ЦРУ. Премьера шоу состоялась 16 декабря на Netflix.
Ранее сообщалось, что Oxxxymiron записал ответный дисс «The Story of Alisher» на трек Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Я убил Марка». После этого Алишер предложил Мирону встретиться на Versus Battle.