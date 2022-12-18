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4 часа назад

Песня Oxxxymiron стала саундтреком сериала Netflix "Реут"

Газета.Ru

Трек «Город под подошвой» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) звучит в начале второй серии сериала «Реут» от Netflix.

Песня Oxxxymiron стала саундтреком сериала Netflix "Реут"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действия эпизода происходят в Минске. Под трек исполнителя в шоу появляется один из высокопоставленных военных чиновников. Помимо Oxxxymiron в этой серии звучат хиты Doja Cat и Nelly.

Сериал «Реут» рассказывает о молодом юристе Оуэне, который устроился на работу в ЦРУ. Премьера шоу состоялась 16 декабря на Netflix.

Ранее сообщалось, что Oxxxymiron записал ответный дисс «The Story of Alisher» на трек Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Я убил Марка». После этого Алишер предложил Мирону встретиться на Versus Battle.

Сериалы,Мирон Федоров,Nelly,Netflix,ЦРУ,
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