Вышел сериал "1923" с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен

На стриминговом сервисе Paramount+ состоялась премьера сериала «1923» — второго приквела драматического вестерна Тейлора Шеридана и Джона Линсона «Йеллоустоун».
Действие сериала разворачивается в первой четверти XX века, когда болезни, засуха, сухой закон и Великая депрессия поражают горный запад США. Сюжет рассказывает об одном из предыдущих поколений семейства Даттон, которому посвящен «Йеллоустоун».
Главные роли в шоу исполняют Хелен Миррен и Харрисон Форд, также в сериале снялись Тимоти Далтон, Себастьян Роше, Роберт Патрик и Джером Флинн. «1923» вышел спустя ровно год после релиза первого приквела «Йеллоустоуна» — «1883», главную роль в котором сыграл Сэм Эллиотт.
Всего в «1923» будет восемь эпизодов, их выход продолжится до 5 февраля 2023 года.