Вышел сериал "1923" с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен

Действие сериала разворачивается в первой четверти XX века, когда болезни, засуха, сухой закон и Великая депрессия поражают горный запад США. Сюжет рассказывает об одном из предыдущих поколений семейства Даттон, которому посвящен «Йеллоустоун».

Всего в «1923» будет восемь эпизодов, их выход продолжится до 5 февраля 2023 года.