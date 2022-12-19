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1 час назад

Вышел сериал "1923" с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен

Газета.Ru

На стриминговом сервисе Paramount+ состоялась премьера сериала «1923» — второго приквела драматического вестерна Тейлора Шеридана и Джона Линсона «Йеллоустоун».

Вышел сериал "1923" с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действие сериала разворачивается в первой четверти XX века, когда болезни, засуха, сухой закон и Великая депрессия поражают горный запад США. Сюжет рассказывает об одном из предыдущих поколений семейства Даттон, которому посвящен «Йеллоустоун».

Главные роли в шоу исполняют Хелен Миррен и Харрисон Форд, также в сериале снялись Тимоти Далтон, Себастьян Роше, Роберт Патрик и Джером Флинн. «1923» вышел спустя ровно год после релиза первого приквела «Йеллоустоуна» — «1883», главную роль в котором сыграл Сэм Эллиотт.

Всего в «1923» будет восемь эпизодов, их выход продолжится до 5 февраля 2023 года.

Сериалы,Сэм Эллиотт,Тимоти Далтон,Джером Флинн,Хелен Миррен,Себастьян Роше,Харрисон Форд,
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