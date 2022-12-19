"Союзмультфильм" может снять сериал про Чебурашку

"Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей <...> Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги", - сказала Слащева, уточнив, что сериал не будет связан с новым фильмом "Чебурашка".