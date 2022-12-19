Киностудия "Союзмультфильм" может снять сериал про Чебурашку, при этом проект не будет связан с новым фильмом, который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей <...> Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги", - сказала Слащева, уточнив, что сериал не будет связан с новым фильмом "Чебурашка".
Она также сообщила, что автор цикла произведений о Чебурашке и крокодиле Гене Эдуард Успенский передал киностудии права на героев "с правом на переработку", что даст возможность написать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.