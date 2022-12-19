Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

«Игру престолов» осудили из-за нецензурной брани

Чемпионат.com

Издание Deadline сообщило, что британский регулятор телевизионных и радио-компаний Ofcom осудил телеканал Sky Atlantic и HBO за то, что лица младше 18 лет могли смотреть эпизод «Игры престолов», в котором было много нецензурной брани.

«Игру престолов» осудили из-за нецензурной брани
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это случилось 19 августа, когда одна из серий шоу транслировалась на канале Sky Atlantic. Из-за технической неисправности для просмотра сериала не потребовалось вводить пин-код для ограничений по возрасту. Это привело к тому, что молодые люди увидели эпизод шоу с ругательствами на английском языке.

Sky Atlantic признался, что в работе телеканала возникла непредвиденная ошибка, но больше её не будет. Также руководство телеканала обратилось к зрителям.

У нас никогда не было намерения оскорблять или расстраивать наших зрителей.

«Игра престолов» — один из самых откровенных сериалов, герои которого не стесняются оголяться и ругаться матом. Одни это хвалят, другие — ругают.

Сериалы,Игра престолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители