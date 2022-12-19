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1 час назад

Завершился сериал "Монастырь" с Настей Ивлеевой

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Какие сериалы завершились за последнюю неделю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Аврора" — мини-сериал

Черно-комедийный триллер Романа Волобуева об актрисе-неудачнице (Лена Тронина из "Happy End"), которая замечает за собой тревожные провалы в памяти.

Где смотреть: more.tv / Wink

"Литвиненко" — мини-сериал

Драма о смертельном отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко (Дэвид Теннант) в Лондоне в 2006 году.

Где смотреть: ITVX

"Монастырь" — мини-сериал

Драматическое шоу о столичной тусовщице (Настя Ивлеева), которая скрывается от бандитов-преследователей в православном монастыре.

Где смотреть: "Кинопоиск"

"Сексуальная жизнь студенток" — 2 сезон

Подростковая драмеди с Полин Шаламе о четырех соседках по общежитию.

Где смотреть: HBO Max

"Шантарам" — 1 сезон

Экранизация книги бывшего грабителя Грегори Дэвида Робертса о его побеге из австралийской тюрьмы и последующей жизни в Бомбее 1980-х (закрытая после первого сезона). В главной роли — Чарли Ханнэм из "Сынов анархии" и "Джентльменов".

Где смотреть: Apple TV+

Сериалы,Сыны анархии,Чарли Ханнэм,Дэвид Теннант,Роман Волобуев,Александр Литвиненко,ФСБ,Apple,
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