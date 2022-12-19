Какие сериалы завершились за последнюю неделю

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Черно-комедийный триллер Романа Волобуева об актрисе-неудачнице (Лена Тронина из "Happy End"), которая замечает за собой тревожные провалы в памяти.
Где смотреть: more.tv / Wink
Драма о смертельном отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко (Дэвид Теннант) в Лондоне в 2006 году.
Где смотреть: ITVX
Драматическое шоу о столичной тусовщице (Настя Ивлеева), которая скрывается от бандитов-преследователей в православном монастыре.
Где смотреть: "Кинопоиск"
Подростковая драмеди с Полин Шаламе о четырех соседках по общежитию.
Где смотреть: HBO Max
Экранизация книги бывшего грабителя Грегори Дэвида Робертса о его побеге из австралийской тюрьмы и последующей жизни в Бомбее 1980-х (закрытая после первого сезона). В главной роли — Чарли Ханнэм из "Сынов анархии" и "Джентльменов".
Где смотреть: Apple TV+