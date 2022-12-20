Amazon выпустит второй сезон сериала «Неуязвимый»

Издание Collider пишет об этом со ссылкой на главу телевизионного отдела Amazon Studios Вернона Сандерса.

Фото: Runews24 Runews24

Сообщается, что точная дата релиза сериала «Неуязвимый» пока неизвестна.

Напомним, первый сезон мультфильма вышел в марте 2021 года тоже на Prime Video.

Актёр Хари Пэйтон ранее говорил о том, что он озвучивает своего героя Чёрного Самсона для второго и третьего сезона «Неуязвимого».

В октябре 2022 года стало известно, что будет создана и видеоигра по мотивам «Неуязвимого».

Анимационный сериал основан на одноимённом комиксе Роберта Киркмана, Райана Оттли и Кори Уокера.

В произведении рассказывается о 17-летнем парне Марке Грэйсоне. Он является сыном самого сильного супергероя на Земле.