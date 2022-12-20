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2 часа назад

Amazon выпустит в 2023 году второй сезон анимационного сериала «Неуязвимый»

runews24.ruиещё 1

Издание Collider пишет об этом со ссылкой на главу телевизионного отдела Amazon Studios Вернона Сандерса.

Amazon выпустит второй сезон сериала «Неуязвимый»
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что точная дата релиза сериала «Неуязвимый» пока неизвестна.

Напомним, первый сезон мультфильма вышел в марте 2021 года тоже на Prime Video.

Актёр Хари Пэйтон ранее говорил о том, что он озвучивает своего героя Чёрного Самсона для второго и третьего сезона «Неуязвимого».

В октябре 2022 года стало известно, что будет создана и видеоигра по мотивам «Неуязвимого».

Анимационный сериал основан на одноимённом комиксе Роберта Киркмана, Райана Оттли и Кори Уокера.

В произведении рассказывается о 17-летнем парне Марке Грэйсоне. Он является сыном самого сильного супергероя на Земле.

Молодой человек должен научиться пользоваться правильно своими способностями, которые ему передались.

Сериалы,Неуязвимый,Роберт Киркман,Amazon,
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