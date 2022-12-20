Спивак рассказала о съемке в эротической сцене

Актриса Эмилия Спивак поделилась деталями работы над сериалом «Казанова в России».

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Артистка отметила, что ей и главному герою и дали постельную сцену в первый же съемочный день. Спивак сыграла роль возлюбленной Джакомо Казановы Марселину. Спивак работала в паре с сербским актером Иваном Босильчичем. Артистка отозвалась о нем как об интеллигентном человеке.

Работа не вызывала конфликтов, так как Босильчич обладает чувством такта, к тому же является очень талантливым и обладает хорошим чувством юмора, передает Starhit.

Спивак отметила, режиссер сказал им в первый же день сыграть в откровенной сцене. По ее словам, это было слишком быстро, поэтому они не были готовы сразу же раскрепоститься друг перед другом. Поэтому игра в эротической сцене стала неловким моментом для обоих актеров.