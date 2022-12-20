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7 минут назад

Эмилия Спивак рассказала о съемке в эротической сцене в сериале про Казанову

Слово и Дело

Актриса Эмилия Спивак поделилась деталями работы над сериалом «Казанова в России».

Спивак рассказала о съемке в эротической сцене
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка отметила, что ей и главному герою и дали постельную сцену в первый же съемочный день. Спивак сыграла роль возлюбленной Джакомо Казановы Марселину. Спивак работала в паре с сербским актером Иваном Босильчичем. Артистка отозвалась о нем как об интеллигентном человеке.

Работа не вызывала конфликтов, так как Босильчич обладает чувством такта, к тому же является очень талантливым и обладает хорошим чувством юмора, передает Starhit.

Спивак отметила, режиссер сказал им в первый же день сыграть в откровенной сцене. По ее словам, это было слишком быстро, поэтому они не были готовы сразу же раскрепоститься друг перед другом. Поэтому игра в эротической сцене стала неловким моментом для обоих актеров.

Однако этот момент так и не попал по итогу в сериал. Отметим, что его премьера состоялась на прошлой неделе на «Первом канале».

Сериалы,Эмилия Спивак,Первый канал,
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