Фантастическая комедия "Оливье и роботы" выйдет 1 января

Сериал "Оливье и роботы" выйдет 1 января в онлайн-кинотеатре Иви, а 9 и 10 января проект покажут по телеканалу ТНТ.

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"Оливье и роботы" рассказывает о том, как русский менталитет взаимодействует с техническим прогрессом.

В сериале покажут шесть разных историй: "Знакомство", "Учитель года", "Робот Всеволод", "Привет, Андрей!", "Процесс" и "Храброе сердце".