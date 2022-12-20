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3 часа назад

Фантастическая комедия "Оливье и роботы" выйдет 1 января

Газета.Ru

Сериал "Оливье и роботы" выйдет 1 января в онлайн-кинотеатре Иви, а 9 и 10 января проект покажут по телеканалу ТНТ.

Фантастическая комедия "Оливье и роботы" выйдет 1 января
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Оливье и роботы" рассказывает о том, как русский менталитет взаимодействует с техническим прогрессом.

В сериале покажут шесть разных историй: "Знакомство", "Учитель года", "Робот Всеволод", "Привет, Андрей!", "Процесс" и "Храброе сердце".

Актер Егор Корешков признался, что в одном из эпизодов сыграл 7 персонажей, которые являются клонами с разными характерами. Артист заявил, что для него работа в проекте стала необычным и интересным опытом.

В ролях - Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Ольга Медынич, Сергей Муравьев, Леонид Каневский, Илья Лыков, Валери Зоидова, Аскар Ильясов, Катя Гудина, Данила Якушев, Семен Серзин.

Сериалы,Храбрая сердцем,Храброе сердце,Аскар Ильясов,Евгений Сидихин,Никита Кукушкин,Илья Лыков,Юлия Топольницкая,Данила Якушев,Александр Баширов,Сергей Муравьев,Семен Серзин,Ольга Медынич,Егор Корешков,Ирина Горбачева,Леонид Каневский,Гоша Куценко,
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