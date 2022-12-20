Фантастическая комедия "Оливье и роботы" выйдет 1 января

Сериал "Оливье и роботы" выйдет 1 января в онлайн-кинотеатре Иви, а 9 и 10 января проект покажут по телеканалу ТНТ.
"Оливье и роботы" рассказывает о том, как русский менталитет взаимодействует с техническим прогрессом.
В сериале покажут шесть разных историй: "Знакомство", "Учитель года", "Робот Всеволод", "Привет, Андрей!", "Процесс" и "Храброе сердце".
Актер Егор Корешков признался, что в одном из эпизодов сыграл 7 персонажей, которые являются клонами с разными характерами. Артист заявил, что для него работа в проекте стала необычным и интересным опытом.
В ролях - Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Ольга Медынич, Сергей Муравьев, Леонид Каневский, Илья Лыков, Валери Зоидова, Аскар Ильясов, Катя Гудина, Данила Якушев, Семен Серзин.