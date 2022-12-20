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2 часа назад

Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале

Lenta.ruиещё 1

Британская актриса Оливия Кук, известная по роли королевы Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом Дракона», рассказала о самой сложной для нее сцене в шоу. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

Звезда «Дома Дракона» назвала самую сложную сцену в сериале
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам актрисы, самым тяжелым для нее выдался эпизод, в котором она дает пощечину своему сыну Эйгону за то, что он изнасиловал служанку Диану.

Кук призналась, что ей было непросто ударить своего коллегу по сериалу Тома Глинн-Карни.

«Том сказал мне: "Просто ударь меня". В первый раз я попала ему в подбородок. И он такой: "Нет, просто накинься на меня", и я, черт возьми, сделала это. Причем так, что [звук от пощечины] эхом раздался по всему залу, а моя ладонь запульсировала. К счастью, камера была направлена на Тома, а меня полностью вывели из кадра, [потому что я] пыталась подавить очень неловкий смех. Бог знает, что сделалось с его лицом...» — вспомнила артистка.

Сериалы,Оливия Кук,
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