Звезда «Дома Дракона» назвала самую сложную сцену в сериале

«Том сказал мне: "Просто ударь меня". В первый раз я попала ему в подбородок. И он такой: "Нет, просто накинься на меня", и я, черт возьми, сделала это. Причем так, что [звук от пощечины] эхом раздался по всему залу, а моя ладонь запульсировала. К счастью, камера была направлена на Тома, а меня полностью вывели из кадра, [потому что я] пыталась подавить очень неловкий смех. Бог знает, что сделалось с его лицом...» — вспомнила артистка.