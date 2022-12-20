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3 часа назад

Сериал по «Аватару» выйдет не раньше 2032 года

Чемпионат.com

Сейчас Джеймс Кэмерон занят фильмами по «Аватару». Спустя 13 лет работы (на самом деле на пару лет меньше) известный режиссёр выпустил второй фильм, а в течение шести лет он планирует ещё три продолжения — если у «Аватара: Путь воды» будет успешный кинопрокат.

Сериал по «Аватару» выйдет не раньше 2032 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас Кэмерон планирует выпуск пятого «Аватара» в 2028 году — и при успехе он уже готов взяться на шестую и седьмую часть. При этом у него нет никаких планов браться за сериал по мотивам. Ключевая причина связана даже не с бюджетом, а со временем разработки.

Современные технологии позволяют многое, но фильмы вроде «Аватара» требуют огромного времени даже для создания сцены на несколько секунд. В подобных реалиях сериал снять попросту невозможно.

И пока технологии не дойдут до момента, когда графика сможет обрабатываться в реальном времени в сотни раз быстрее, никакого сериала ждать точно не стоит. Для этого, по мнению Кэмерона, в процесс производства фильмов предстоит внедрить немало нейросетей — только они помогут ускорить процесс разработки. А на это уйдёт не меньше десятилетия, уверен Кэмерон.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат на прошлой неделе и уже собрал приличную кассу по всему миру.

Сериалы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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