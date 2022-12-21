Netflix показал постеры с героями «Ведьмака: Происхождение»

В честь скорой премьеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Netflix показал постеры с главными героями шоу. На них можно увидеть основных персонажей будущего произведения: от Эредина до Брата Смерти.

Скиана

Эредин

Эйле

Фьялл

Балор

Закаре

Брат Смерти

Мельдоф

Синдрил

Мервин

События «Ведьмака: Происхождение» развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. Шоу расскажет о серьёзных переменах в обоих мирах, которые привели к событиям книг Анджея Сапковского.