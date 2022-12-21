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1 час назад

Netflix показал постеры с главными героями сериала «Ведьмак: Происхождение»

Чемпионат.com

В честь скорой премьеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Netflix показал постеры с главными героями шоу. На них можно увидеть основных персонажей будущего произведения: от Эредина до Брата Смерти.

Netflix показал постеры с героями «Ведьмака: Происхождение»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скиана

Чемпионат.com

Эредин

Чемпионат.com

Эйле

Чемпионат.com

Фьялл

Чемпионат.com

Балор

Чемпионат.com

Закаре

Чемпионат.com

Брат Смерти

Чемпионат.com

Мельдоф

Чемпионат.com

Синдрил

Чемпионат.com

Мервин

Чемпионат.com

События «Ведьмака: Происхождение» развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. Шоу расскажет о серьёзных переменах в обоих мирах, которые привели к событиям книг Анджея Сапковского.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут разом. Премьера сериала состоится 25 декабря на Netflix.

Сериалы,Netflix,
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