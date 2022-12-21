Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
3 часа назад

Что происходит в сцене после титров «Ведьмака: Происхождение»

Чемпионат.com

В материале содержатся спойлеры сериала «Ведьмак: Происхождение».

Что происходит в сцене после титров «Ведьмака: Происхождение»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание Redanian Intelligence опубликовало детали сцены после титров сериала «Ведьмак: Происхождение». Если верить предоставленной информации, то после финала ждёт небольшой отрывок из первой серии «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

В нём Цири в одежде мальчика играет с другими детьми на улице Цинтры. В это время за ней наблюдает маг Аваллак'х, который стоит в том же дверном проёме, что и Геральт. Самое интересное, что он одет в то же одеяние, что и в самом приквеле. Это может означать, что эльф способен путешествовать сквозь время и пространство, ведь действия «Происхождения» разворачиваются за 1200 лет до событий оригинала. Судя по всему, Аваллак'х станет одним из главных героев третьего сезона «Ведьмака», на что и намекают авторы.

Премьера сериала «Ведьмак: Происхождение» состоится 25 декабря на Netflix.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители