Бывший повар принцессы Дианы осудил "Корону" за показ ее в открытом гробу

Бывший шеф-повар принцессы Дианы назвал решение сериала «Корона» показать в предстоящей серии покойную королевскую особу, лежащую в открытом гробу, отвратительным. Об этом пишет Daily Mail.

Даррен МакГрейди, работавший личным поваром членов королевской семьи с 1982 по 1993 год, выразил свое мнение по поводу этичности съемок сериала Netflix и изображения в них смерти принцессы Дианы. Он написал в Twitter: «Гроб принцессы Дианы был закрыт, когда она покоилась в Королевской часовне в Сент-Джеймском дворце. Я знаю, я был там. Эти последние новости из [сериала] «Корона» просто отвратительны!».

Во время похорон в сентябре 1997 года гроб принцессы Дианы всегда оставался закрытым и был покрыт королевским штандартом.

По данным The Sun, в шестом сезоне сериала «Корона» будет показано, как медики в крови пытаются спасти Диану в исполнении актрисы Элизабет Дебики после автокатастрофы в Париже в августе 1997 года. В эпизоде также будет воссоздан момент, когда Карл III подходит к телу бывшей жены во французской больнице и смотрит на нее в открытом гробу.