Какие сериалы посмотреть фанатам самой красивой турецкой актрисы

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал настоящей сенсацией, приковав к экрану миллионы поклонников по всему миру, а исполнители главных ролей — суперзвездами. Для тех, кто уже засмотрел проект до дыр и скучает по экранной Эде Йылдыз (ее сыграла актриса Ханде Эрчел), «Рамблер» собрал еще три сериала с ее участием.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«Дочери Гюнеш»

Учительница литературы Гюнеш в свои 35 лет уже потеряла надежду встретить свою любовь. Однажды она знакомится с очаровательным бизнесменом. Чтобы добиться ее сердца он приложил немало усилий. И как результат — они женятся. Правда, семья Халюка Мертоглу оказалась не готова к ее трем дочерям, которые свалились как гром среди ясного неба, да и сам Халюк постепенно начинает проявлять свою темную сторону, которую тщательно скрывал долгие годы…

Кадр из сериала "Дочери Гюнеш"

«Любовь не понимает слов»

Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Мурат — красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью. Однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство и молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания?

Кадр из сериала "Любовь не понимает слов"

«Кольцо»

Двое молодых людей — Джихангир и Каан, отличающиеся друг от друга, приехавшие из разных мест, борются с западней, которую считают случайностью, прихотью судьбы. Они втягиваются в жизнь, в которой властвуют мафиози, деньги, интриги и сталкиваются с преступной группировкой, символом которого является кольцо.