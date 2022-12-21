«Уэнсдей» не смог обойти «Очень странные дела» в топе Netflix

Netflix поделилась статистикой своих популярных сериалов в период с 12 по 18 декабря, а также представила данные о самых топовых англоязычных шоу. На прошлой неделе первое место занял готический подростковый детектив «Уэнсдей» — за отчётный период проект насмотрели более 173 млн часов, а общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов.