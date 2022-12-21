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1 час назад

«Уэнсдей» всё же не смог обойти «Очень странные дела» в топе Netflix

Чемпионат.com

Netflix поделилась статистикой своих популярных сериалов в период с 12 по 18 декабря, а также представила данные о самых топовых англоязычных шоу. На прошлой неделе первое место занял готический подростковый детектив «Уэнсдей» — за отчётный период проект насмотрели более 173 млн часов, а общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов.

«Уэнсдей» не смог обойти «Очень странные дела» в топе Netflix
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, «Уэнсдей» остался вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Первенство удерживает мистическо-фантастическое шоу «Очень странные дела». На него зрители онлайн-кинотеатра потратили 1,35 млрд часов. В этой статистике Netflix учитывает данные первых 28 дней с момента премьеры.

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