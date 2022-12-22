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44 минуты назад

Михалкова и Робак сыграют супружескую пару в комедии "Третий в постели"

Газета.Ru

Завершились съемки комедийного сериала «Третий в постели» режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе KION.

Михалкова и Робак сыграют в комедии "Третий в постели"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета — супруги Люба и Рома, которые находится на грани развода. Дочь дарит им путевку в Турцию в надежде, что родители наладят отношения. Однако уже по пути в отель супруги ссорятся, а утром обнаруживают в постели труп.

Семейную пару сыграли Анна Михалкова и Александр Робак, также в проекте снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин. Сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Дата релиза пока неизвестна.

Сериалы,Аритмия,Степан Девонин,Александр Робак,Борис Хлебников,Анна Михалкова,Любовь Аксенова,
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