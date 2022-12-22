Сериал «Уэнсдей» показал второй лучший дебют в истории онлайн-кинотеатров

Согласно исследованию аналитической фирмы Nielsen, в период с 21 по 27 ноября сериал «Уэнсдей» Тима Бёртона смотрели почти 6 млрд минут. Это второй результат за всю историю существования онлайн-кинотеатров. Лидером по-прежнему остаётся четвёртый сезон «Очень странных дел», на который зрители за первую неделю потратили 7,2 млрд минут.
По данным Netflix, за первые 28 дней с момента премьеры «Уэнсдей» насмотрели более 173 млн часов, общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов. На четвёртый сезон «Очень странных дел» потратили 1,35 млрд часов. Таким образом, проект Бёртона не смог обойти шоу братьев Даффер и по этому параметру.
«Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли вышел на Netflix 23 ноября. Мистический детектив рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Девушке предстоит овладеть паранормальными способностями и разгадать тайну её семейства.