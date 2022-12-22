Интересные факты о сериале "Уэнсдэй"

Узнаем, что происходило за сценой популярного проекта, о режиссёрских и актёрских находках.
Странный? Проверено. Чокнутый? Определённо. Таинственный? Очень. Жуткий? В точку. «Уэнсдэй» захватил Netflix и мир потокового вещания штурмом, показав семью Аддамс, которую все знают, любят, но боятся, ещё в более мрачном свете. Дженна Ортега блистает в главной роли, оживляя саркастичную героиню немигающим взглядом, готическим стилем и невозмутимым поведением. Неудивительно, что 20-летняя актриса получила номинацию "Золотой глобус" за проделанную работу. Добавьте режиссёрский гений Тима Бёртона, второстепенных персонажей в исполнении Кэтрин Зета-Джонс, звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи и исполнительницы роли Уэнсдэй из оригинальной «Семейки Аддамс» Кристины Риччи и результат обернётся настоящей телевизионной магией. В этом обзоре расскажем, кто стоял за Вещью, как был придуман ставшим вирусной танец Уэнсдэй и почему Ортега появилась на прослушивании у Бёртона, покрытая фальшивой кровью.
Зрители потратили на «Уэнсдэй» миллиард часов, и это всего лишь за один месяц со дня премьеры. Сериал занял второе место в рейтинге самых успешных англоязычных телешоу на стриминговом сервисе.
Местная архитектура, ландшафт и климат позволили съёмочной группе поймать готический дух, который был так необходим в проекте. Академию Невермор «устроили» в замке Кантакузино, а остальное снимали в таких исторических местах, как дома Монтеору и Никулеску-Доробанту, ботанический сад в Бухаресте и знаменитая железнодорожная станция Гара Регала.
В 1991-м году знаменитому режиссёру предлагали возглавить съёмки фильма «Семейка Аддамс», но он отверг предложение из-за работы над картиной «Бэтмен возвращается». Два десятилетия спустя он подписался на продюсирование и написание сценария анимационного фильма, который, в итоге, так и не вышел на экраны.
Во время съёмок фильма ужасов «X» (2022) актрисе позвонил Тим Бёртон, чтобы обсудить возможное сотрудничество над «Уэнсдэй». «На мне был «кровавый» грим с большим порезом на щеке, а на волосах глицерин, и я не спала больше суток», - рассказала актриса WIRED. «Я получила звонок по Zoom и Тим, увидев меня, рассмеялся. Я тоже рассмеялась. Это было мило».
Пользователи TikTok были очарованы энергичным танцем Уэнсдэй, принявшись повторять его и запустив новый тренд. В нём даже поучаствовала Леди Гага. Во время подготовки к «большому выходу», Ортега смотрела архивные видеосъёмки, сделанные в танцевальных клубах в 80-е.
Руководство съёмочным процессом «Уэнсдэй» попало под шквал критики после одного из интервью Ортеги. В нём она поведала, что ей сказали сниматься, хотя она чувствовала себя больной. «Они давали мне лекарство между дублями, когда мы ждали результатов тестирования», - рассказала она NME. Получив положительный вердикт, MGM сразу отстранила Дженну от работы.
Актриса и режиссёр договорились об этом с самого начала. "Если я моргала, то нам приходилось делать ещё один дубль, поэтому вы начинаете просто плакать», - пояснила она TODAY. «Это была румынская зима, и ветер дул мне в лицо. Я научилась моргать на репликах других людей».
«Во время первого нашего телефонного разговора Тим захотел, чтобы Вещь играл актёр, исполнитель», - рассказал администратор VFX Том Тёрнбулл. Фокусник Виктор Доробанту полностью оделся в синий костюм, чтобы изображение его тела можно было редактировать на монтаже.
Дэниел Химшут оживил жуткого Хайда на экране. Каскадёр передвигался на ходулях и костылях, имитируя леденящие душу движения монстра, затем с отснятым материалом работали художники компьютерной графики.
Актриса пошла на большой риск, но, как оказалось, оправданный. «Мы попробовали серебряные пряди. Короткие крошечные косички. Длинные, толстые косы», - рассказала она Teen Vogue. «И я тогда сказала парикмахеру… «Слушайте, может, нам просто отстричь мои волосы?». И он: «Ты уверена?», я: «Если у нас есть время их отрастить, у нас есть время их отрастить. Давайте просто посмотрим». И тогда Бёртону мой образ понравился».
«Я начала работать с виолончелью за два месяца до начала съёмок», - сообщила звезда WIRED. «Возможно, у меня сейчас получается не очень, просто потому, что я много работаю вдали от дома». Но занятия на инструменте Дженна решила не бросать. «Это то, что я хочу продолжать делать».
Дуэль между Уэнсдэй и Бьянкой Барклай (Джой Сандай) не что иное, как эпопея. «Честно, я так нервничала по поводу этой роли, потому что хотела отдать ей должное», - рассказала Ортега Netflix. «Поэтому я посещала уроки фехтования два раза в неделю».
«Мы вместе работали над создание этой (современной) Мортиши», - пояснила BuzzFeed дизайнер макияжа и причёсок Тара Макдоналд. Начиная с её прядей для наращивания волос (Зета-Джонс принесла на съёмки и свои личные) до покрытия тела светлым тональным средством - вся трансформация занимала два с половиной часа.
«Я купила винтажный постер Типпи Хедрен в «Птицах». И показала его Гвендолин. «Это то, как ты должна выглядеть, и она: «Мне это нравится», - рассказала дизайнер по костюмам Коллин Этвуд Variety. «Директриса Уимс сама по себе неудачница, но в отличном от Уэнсдэй варианте».
Гримёры и стилисты обещали, что сцена будет отснята за один раз, но выполнить это было сложнее, чем сказать. После каждой попытки им приходилось оттирать с актёров пятна крови и менять парики.