Интересные факты о сериале "Уэнсдэй"

Узнаем, что происходило за сценой популярного проекта, о режиссёрских и актёрских находках.

Фото: Inc-News Inc-News

Странный? Проверено. Чокнутый? Определённо. Таинственный? Очень. Жуткий? В точку. «Уэнсдэй» захватил Netflix и мир потокового вещания штурмом, показав семью Аддамс, которую все знают, любят, но боятся, ещё в более мрачном свете. Дженна Ортега блистает в главной роли, оживляя саркастичную героиню немигающим взглядом, готическим стилем и невозмутимым поведением. Неудивительно, что 20-летняя актриса получила номинацию "Золотой глобус" за проделанную работу. Добавьте режиссёрский гений Тима Бёртона, второстепенных персонажей в исполнении Кэтрин Зета-Джонс, звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи и исполнительницы роли Уэнсдэй из оригинальной «Семейки Аддамс» Кристины Риччи и результат обернётся настоящей телевизионной магией. В этом обзоре расскажем, кто стоял за Вещью, как был придуман ставшим вирусной танец Уэнсдэй и почему Ортега появилась на прослушивании у Бёртона, покрытая фальшивой кровью.

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Это один из самых популярных сериалов на Netflix за всю историю.

Зрители потратили на «Уэнсдэй» миллиард часов, и это всего лишь за один месяц со дня премьеры. Сериал занял второе место в рейтинге самых успешных англоязычных телешоу на стриминговом сервисе.

Съёмки проходили в Румынии.

Местная архитектура, ландшафт и климат позволили съёмочной группе поймать готический дух, который был так необходим в проекте. Академию Невермор «устроили» в замке Кантакузино, а остальное снимали в таких исторических местах, как дома Монтеору и Никулеску-Доробанту, ботанический сад в Бухаресте и знаменитая железнодорожная станция Гара Регала.

Это была третья попытка Тима Бёртона снять сериал про семейку Аддамс.

В 1991-м году знаменитому режиссёру предлагали возглавить съёмки фильма «Семейка Аддамс», но он отверг предложение из-за работы над картиной «Бэтмен возвращается». Два десятилетия спустя он подписался на продюсирование и написание сценария анимационного фильма, который, в итоге, так и не вышел на экраны.

Дженна Ортега пришла на прослушивание с фальшивыми кровоподтёками.

Во время съёмок фильма ужасов «X» (2022) актрисе позвонил Тим Бёртон, чтобы обсудить возможное сотрудничество над «Уэнсдэй». «На мне был «кровавый» грим с большим порезом на щеке, а на волосах глицерин, и я не спала больше суток», - рассказала актриса WIRED. «Я получила звонок по Zoom и Тим, увидев меня, рассмеялся. Я тоже рассмеялась. Это было мило».

Она придумала хореографию танца, ставшего вирусным в соцсетях.

Пользователи TikTok были очарованы энергичным танцем Уэнсдэй, принявшись повторять его и запустив новый тренд. В нём даже поучаствовала Леди Гага. Во время подготовки к «большому выходу», Ортега смотрела архивные видеосъёмки, сделанные в танцевальных клубах в 80-е.

Ортега подхватила коронавирус перед съёмками танцевальной сцены.

Руководство съёмочным процессом «Уэнсдэй» попало под шквал критики после одного из интервью Ортеги. В нём она поведала, что ей сказали сниматься, хотя она чувствовала себя больной. «Они давали мне лекарство между дублями, когда мы ждали результатов тестирования», - рассказала она NME. Получив положительный вердикт, MGM сразу отстранила Дженну от работы.

Тим Бёртон решил, что Уэнсдэй не должна моргать.

Актриса и режиссёр договорились об этом с самого начала. "Если я моргала, то нам приходилось делать ещё один дубль, поэтому вы начинаете просто плакать», - пояснила она TODAY. «Это была румынская зима, и ветер дул мне в лицо. Я научилась моргать на репликах других людей».

Бёртон хотел, чтобы Вещь сыграл реальный человек.

«Во время первого нашего телефонного разговора Тим захотел, чтобы Вещь играл актёр, исполнитель», - рассказал администратор VFX Том Тёрнбулл. Фокусник Виктор Доробанту полностью оделся в синий костюм, чтобы изображение его тела можно было редактировать на монтаже.

Монстра Хайда тоже играл актёр.

Дэниел Химшут оживил жуткого Хайда на экране. Каскадёр передвигался на ходулях и костылях, имитируя леденящие душу движения монстра, затем с отснятым материалом работали художники компьютерной графики.

Для роли Уэнсдэй Дженна Ортега отстригла чёлку.

Актриса пошла на большой риск, но, как оказалось, оправданный. «Мы попробовали серебряные пряди. Короткие крошечные косички. Длинные, толстые косы», - рассказала она Teen Vogue. «И я тогда сказала парикмахеру… «Слушайте, может, нам просто отстричь мои волосы?». И он: «Ты уверена?», я: «Если у нас есть время их отрастить, у нас есть время их отрастить. Давайте просто посмотрим». И тогда Бёртону мой образ понравился».

Она также научилась играть на виолончели.

«Я начала работать с виолончелью за два месяца до начала съёмок», - сообщила звезда WIRED. «Возможно, у меня сейчас получается не очень, просто потому, что я много работаю вдали от дома». Но занятия на инструменте Дженна решила не бросать. «Это то, что я хочу продолжать делать».

И научилась фехтовать.

Дуэль между Уэнсдэй и Бьянкой Барклай (Джой Сандай) не что иное, как эпопея. «Честно, я так нервничала по поводу этой роли, потому что хотела отдать ей должное», - рассказала Ортега Netflix. «Поэтому я посещала уроки фехтования два раза в неделю».

Кэтрин Зета-Джонс много времени проводила на гриме.

«Мы вместе работали над создание этой (современной) Мортиши», - пояснила BuzzFeed дизайнер макияжа и причёсок Тара Макдоналд. Начиная с её прядей для наращивания волос (Зета-Джонс принесла на съёмки и свои личные) до покрытия тела светлым тональным средством - вся трансформация занимала два с половиной часа.

На создание образа директрисы Уимс создателей вдохновили фильмы Хичкока.

«Я купила винтажный постер Типпи Хедрен в «Птицах». И показала его Гвендолин. «Это то, как ты должна выглядеть, и она: «Мне это нравится», - рассказала дизайнер по костюмам Коллин Этвуд Variety. «Директриса Уимс сама по себе неудачница, но в отличном от Уэнсдэй варианте».

Масштабную кровавую сцену пришлось переснимать несколько раз.