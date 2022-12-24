«Очень странные дела» могут появиться в формате аниме. Пока информация циркулирует на уровне слухов.

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По сообщениям западных таблоидов, создатели сериала «Очень странные дела» могут рассматривать создание анимационного спин-оффа проекта.

Согласно распространенным слухам, в предполагающемся аниме под названием «Очень странные дела: Токио» сюжет будет посвящен двум братьям-геймерам.

Обычная жизнь родственников превращается в череду захватывающих приключений после того, как они случайно открывают портал в вселенную под названием Изнанку.