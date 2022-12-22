Сериал «Гарри и Меган» стал крупнейшим документальным дебютом Netflix

Евгений Ухов редактор портала Film.ru «Сам по себе сериал трудно назвать шедевром по той причине, что Меган Маркл и принц Гарри снимали сериал сами про себя и здесь трудно рассчитывать на какую-то объективность, на появление подробностей, которые бы показывали этих двух главных персонажей с неудобной стороны. Но да, это сама по себе интересная история, если смотреть с точки зрения Меган Маркл, о том, как девушка находит себе принца, а потом вдруг вместе с ним отказывается от царства, королевства, да и вообще эта королевская жизнь всегда была интересна для широких масс публики. Нестандартная история, ее хорошо подали, пропиарили, показали. Netflix умеет раскручивать свои проекты, у них редко бывают заметные провалы, чтобы совсем никому не была интересна их продукция. Здесь было очень много возможностей представить, прорекламировать, как-то заинтересовать публику. Все это сработало, я совершенно не удивлен, что столько просмотров, столько реакций интересных, обсуждений в интернете, столько реакции со стороны королевского двора, поэтому мы обеспечены информационным шумом на несколько недель, месяцев вперед».