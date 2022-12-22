Сериал «Гарри и Меган» стал крупнейшим документальным дебютом Netflix

Сериал «Гарри и Меган» стал самым успешным документальным релизом Netflix. За две недели его посмотрели уже более 175 млн часов, притом что первые три серии проекта вышли 8 декабря, остальные три — 15 декабря. Такие данные приводит портал Hypebae со ссылкой на стриминговый сервис.
Документальный сериал рассказывает историю отношений принца Гарри и Меган Маркл. Ранее пара заключила с Netflix пятилетний контракт на производство документальных и художественных фильмов и сериалов. Так что сериал о своих отношениях они спродюсировали сами.
С точки зрения документалистики впечатления от проекта спорные, ведь историю рассказывает заинтересованная сторона. Комментирует редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
Евгений Ухов редактор портала Film.ru «Сам по себе сериал трудно назвать шедевром по той причине, что Меган Маркл и принц Гарри снимали сериал сами про себя и здесь трудно рассчитывать на какую-то объективность, на появление подробностей, которые бы показывали этих двух главных персонажей с неудобной стороны. Но да, это сама по себе интересная история, если смотреть с точки зрения Меган Маркл, о том, как девушка находит себе принца, а потом вдруг вместе с ним отказывается от царства, королевства, да и вообще эта королевская жизнь всегда была интересна для широких масс публики. Нестандартная история, ее хорошо подали, пропиарили, показали. Netflix умеет раскручивать свои проекты, у них редко бывают заметные провалы, чтобы совсем никому не была интересна их продукция. Здесь было очень много возможностей представить, прорекламировать, как-то заинтересовать публику. Все это сработало, я совершенно не удивлен, что столько просмотров, столько реакций интересных, обсуждений в интернете, столько реакции со стороны королевского двора, поэтому мы обеспечены информационным шумом на несколько недель, месяцев вперед».
Принц Гарри и Меган Маркл уже готовят следующий сериал для Netflix, тоже документальный. Проект «Живи, чтобы вести» расскажет о мировых лидерах. Первый трейлер шоу вышел в понедельник, 19 декабря.