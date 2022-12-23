Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
3 часа назад

Зачем создатели «Эмили в Париже» поедут на Евровидение

Super.ru

И без того нашумевший сериал о юной американке так приглянулся зрителям, что они потребовали продолжения. Создатели «Эмили в Париже» прислушались — сериал продлили на четвертый сезон. И что-то подсказывает, что эта картина не попадет в рейтинг скучных и затянувшихся. Продюсеры «Эмили в Париже» умеют удивлять! Чего только стоят слухи о появлении в сериале звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл, которые, к слову, спровоцировал его шоураннер, Даррен Стар. На премьере предыдущего сезона мужчина вышел на красную дорожку в сопровождении актрисы.

Зачем создатели «Эмили в Париже» поедут на Евровидение
Фото: Super.ruSuper.ru

И вот четвертый сезон на подходе. Стало известно, что Эмили представит Францию на Евровидении! Все по-настоящему: Даррен Стар рассказал изданию Deadline, что съемочная группа всерьез задумывается отправиться на песенный конкурс. «Я не знаю подробностей съемок, но наш план состоит в том, чтобы поехать на Евровидение в следующем сезоне. Мы все к этому готовы. И, думаю, у нас есть достойная песня — Mon Soleil. Уверен, что она станет достойной композицией», — рассказал продюсер. Эта песня — саундтрек популярного сериала. Не уверены, что правила конкурса позволят ее исполнить, но звучат планы весьма интересно!

Сериалы,Секс в большом городе,Даррен Стар,Ким Кэтролл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители