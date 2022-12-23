Чего ожидать в возвращении "Секса в большом городе"

«И просто так» готовит к выходу 2 сезон: что мы знаем о возвращении Эйдана, дате премьеры и сюжете. А также появились первые кадры.

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Спустя более 15 лет, а точнее, 17 лет с тех пор, как «Секс в большом городе» закончился после шести сезонов на HBO, любимый сериал вернулся недавно с продолжением на HBO Max в 2021 году. Новая глава в истории франшизы началась через 11 лет после событий двух кинофильмов, которые закончились на «Сексе в большом городе 2» 2010 года.

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После широко известного и обсуждаемого 10-серийного дебюта, в котором произошла кончина мистера Бига (Крис Нот) и появление Че (Сара Рамирес), сериал был продлен на второй сезон. И, как и в первом, ожидается, что в новых эпизодах вернутся знакомые лица из «Секса в большом городе». Джон Корбетт повторит свою роль бывшего жениха Кэрри — Эйдана. А что касается женщин из «И просто так», в том числе новичков первого сезона Сариты Чоудхури в роли Симы, Николь Ари Паркер в роли Лизы и Карен Питтман в роли Нии, которые снимаются в Нью-Йорке? Вот что мы знаем о втором сезоне.

Чем закончился 1 сезон

В течение первого сезона три главные женщины претерпели серьезные жизненные изменения, а Кэрри пришлось столкнуться с неожиданной смертью Бига. Все еще скорбя, она наняла Симу, агента по недвижимости и новообретенного друга, чтобы продать свою роскошную квартиру после того, как решила вернуться в свою студию в Верхнем Ист-Сайде. В конце концов она оплакивает потерю мужа, развеяв его прах в Париже, прежде чем вернуться домой и снова открыться для свиданий.

Тем временем Миранда решила снова покрасить волосы в рыжий цвет и следовать за своим партнером Че в Голливуд, где они снимают пилотную серию, оставив позади сложную новую стажировку, своего бывшего мужа Стива (Дэвид Эйгенберг) и многообещающую дружбу с Нией, которую она встретила после возвращения в университет в начале года.

Кроме того, Шарлотта соглашается с развивающейся гендерной идентичностью Рока (Алекса Суинтон), бросая своему ребенку «они-мицву» в комплекте с транс-раввином (которого играет Хари Неф). Шарлотту поддерживают Гарри (Эван Хэндлер), ее давние друзья.

Что касается новичков, у Симы новый страстный роман, у Че новый пилот, у Нии перерыв в отношениях из-за ее проблем по ЭКО, а Лиза продолжает управлять частной школой своих детей.

О чем 2 сезон

Мало что известно о конкретных деталях сюжета, но ожидается, что сериал начнется через несколько недель или месяцев после финала первого сезона, поскольку он продолжает следовать за женщинами (они выросли из трио в секстет) и различными событиями в их жизни.

«Второй сезон посвящен стойкости, отскоку и смеху, а также тому, как легче найти смех для людей, которые, возможно, испытали горе», — сказала Сара Паркер, добавив, что будет «больше наших новых актеров, которых мы любим».

Для Кэрри это потенциально больше свиданий сейчас

Для Кэрри это потенциально больше свиданий сейчас, когда она снова открылась для любви (или похоти) и в последний раз ее видели целующейся с Франклином (Иван Эрнандес), ее продюсером подкастов.

А вот с Шарлоттой и Мирандой все еще менее ясно. Вторя чувствам Паркера, шоураннер Майкл Патрик Кинг сказал, что в будущих эпизодах будет еще больше Че. «Одна из моих горячих страстей во втором сезоне — это Че», — сказал Кинг. «Я хочу показать то измерение Че, которое люди не видели по какой-то причине — потому что они были ослеплены из-за страха или ужаса. Я хочу показать больше Че, а не меньше Че. Ну, правда».

В том же интервью Рамирес сказала, что «в первом сезоне о книге судили по обложке, а во втором сезоне о чтении книги».

Не только это, но, как сообщается, Тони Данза сыграет отца Че в ситкоме, который они снимают в Калифорнии. И хотя никаких других важных объявлений о кастинге не было, Питер Херманн был замечен на съемочной площадке, а Паркер была замечена на съемках сцен с Эрнандесом.

Большое возвращение Эйдана

Как упоминалось ранее, Корбетт вернется в роли Эйдана, что сделает его последним персонажем из оригинальной серии, которого вернут в новую часть франшизы.

Корбетт вернется в роли Эйдана

Согласно сообщениям, «Корбетт готов к роли во втором сезоне… повторяя свою роль симпатичного мебельщика».

В то время как HBO Max отказался комментировать эту новость, Паркер сказала, что она «не может больше хранить эту тайну», по-видимому, подтверждая возвращение Эйдана.

Впервые появившись в третьем сезоне сериала «Секс в большом городе», Корбетт стал фаворитом фанатов как и другой постоянный романтический партнер Биг. Он продолжал появляться в нескольких эпизодах на протяжении всего сериала, последний раз его видели в 6 сезоне, прежде чем снова появиться в фильме «Секс в большом городе 2».

Хотя HBO Max еще не опубликовал никаких официальных подробностей о втором сезоне, сериал снимает новые эпизоды с сентября. В последующие месяцы актерский состав был замечен по всему Нью-Йорку: Паркер и Никсон были замечены в Центральном парке в эпизоде на тему Хэллоуина, Паркер была в культовом свадебном платье Кэрри от Вивьен Вествуд.