«Гарри и Меган» стал самым крупным документальным дебютом Netflix

Проект «Гарри и Меган» стал самым просматриваемым документальным проектом в истории сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Hypebae.
Всего сериал собрал свыше 175 миллионов часов просмотров и вошел в рейтинг десяти самых просматриваемых проектов в 85 государствах.
12 декабря в интернете появился второй трейлер документального фильма о самой скандальной паре в британской королевской семье «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.
До этого британской публике показали три первые серии телешоу. В анонсе супруги обещали выложить всю правду о себе, своей любви и взаимоотношениях с королевской фамилией, раскрыть причины, по которым им пришлось покинуть дом и кров в Великобритании и переехать в Соединенные Штаты. Однако вместо доброго разговора «по душам» у Меган и Гарри получилось лишь в очередной раз обрушиться с критикой на монарших родственников и даже простых соотечественников. Жители Туманного Альбиона сначала опешили, а затем подвергли жалобы семейки Сассекских суровой критике.