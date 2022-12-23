Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
8 минут назад

Сериал «Гарри и Меган» стал самым крупным документальным дебютом в истории Netflix

Вечерняя Москва

Проект «Гарри и Меган» стал самым просматриваемым документальным проектом в истории сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Hypebae.

«Гарри и Меган» стал самым крупным документальным дебютом Netflix
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Всего сериал собрал свыше 175 миллионов часов просмотров и вошел в рейтинг десяти самых просматриваемых проектов в 85 государствах.

12 декабря в интернете появился второй трейлер документального фильма о самой скандальной паре в британской королевской семье «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.

До этого британской публике показали три первые серии телешоу. В анонсе супруги обещали выложить всю правду о себе, своей любви и взаимоотношениях с королевской фамилией, раскрыть причины, по которым им пришлось покинуть дом и кров в Великобритании и переехать в Соединенные Штаты. Однако вместо доброго разговора «по душам» у Меган и Гарри получилось лишь в очередной раз обрушиться с критикой на монарших родственников и даже простых соотечественников. Жители Туманного Альбиона сначала опешили, а затем подвергли жалобы семейки Сассекских суровой критике.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители