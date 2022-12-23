«Гарри и Меган» стал самым крупным документальным дебютом Netflix

До этого британской публике показали три первые серии телешоу. В анонсе супруги обещали выложить всю правду о себе, своей любви и взаимоотношениях с королевской фамилией, раскрыть причины, по которым им пришлось покинуть дом и кров в Великобритании и переехать в Соединенные Штаты. Однако вместо доброго разговора «по душам» у Меган и Гарри получилось лишь в очередной раз обрушиться с критикой на монарших родственников и даже простых соотечественников. Жители Туманного Альбиона сначала опешили, а затем подвергли жалобы семейки Сассекских суровой критике.