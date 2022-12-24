Завершились съемки сериала «Гнать»

Действие сериала, снятого режиссером Динаром Гариповым («Территория», «Даркнет», «Горе от ума»), происходит в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. В наше время завод под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. Только главный герой — молодой авто-угонщик по кличке Цыган (Федор Федотов) не считает новую систему работы завода честной. Он вершит «справедливость» и угоняет машины у тех, «кто этого заслуживает», а таких, по мнению современного Робин Гуда, в городе не мало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни — смерть отца, который когда-то работал на «золотом» заводе. Цыган хочет отомстить виновникам, но не знает, кто они — со смерти его отца прошло уже 20 лет. Одну из главных ролей в «Гнать» исполнил народный артист России Олег Меньшиков. Его героя зовут Леонид Максимович. Он нынешний директор завода и негласный хозяин города — в 90-е, а последние годы Леонид Максимович был вынужден находиться в изгнании.