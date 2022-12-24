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1 час назад

Завершились съемки сериала «Гнать»

Eva.ru

В Москве завершились съемки нового драматического сериала производства Good Story Media для онлайн-кинотеатра PREMIER «Гнать». Главные роли в проекте исполняют Олег Меньшиков, Федор Федотов и Филипп Янковский. Премьера 6-серийной драмы состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в следующем году.

Завершились съемки сериала «Гнать»
Фото: Eva.ruEva.ru

Действие сериала, снятого режиссером Динаром Гариповым («Территория», «Даркнет», «Горе от ума»), происходит в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. В наше время завод под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. Только главный герой — молодой авто-угонщик по кличке Цыган (Федор Федотов) не считает новую систему работы завода честной. Он вершит «справедливость» и угоняет машины у тех, «кто этого заслуживает», а таких, по мнению современного Робин Гуда, в городе не мало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни — смерть отца, который когда-то работал на «золотом» заводе. Цыган хочет отомстить виновникам, но не знает, кто они — со смерти его отца прошло уже 20 лет. Одну из главных ролей в «Гнать» исполнил народный артист России Олег Меньшиков. Его героя зовут Леонид Максимович. Он нынешний директор завода и негласный хозяин города — в 90-е, а последние годы Леонид Максимович был вынужден находиться в изгнании.

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Филипп Янковский сыграл сегодняшнего владельца завода Осинского. Его герой — человек состоятельный, но сам он не может распоряжаться своей судьбой — несмотря на статус, Осинский всего лишь винтик «золотой» схемы. Возвращение в город бывшего директора завода Леонида Максимовича и его встреча сначала с Цыганом, а потом с Осинским станет судьбоносной для всех героев этой истории. В ролях также: Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

Съемки «Гнать» стартовали в начале октября, все смены прошли в различных локациях Москвы и Московской области. Создатели подчеркивают, что название «Гнать» — рабочее. Скорее всего, выйдет проект под другим тайтлом.

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