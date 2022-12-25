Авторы "Уэнздей" поделились планами на второй сезон

"Мы хотим исследовать и усложнить все эти отношения [между Уэнздей, Ксавье, Энид, Бьянкой и другими учениками] в будущем. Когда они уезжали, школа [Невермор] была закрыта, что дало нам большие возможности для второго сезона, и, думаю, это то, что мы с интересом бы исследовали. Также для нас это на самом деле шоу о женской дружбе, и Уэнздей с Энид находятся в его центре. Тот факт, что у них обнаружилась настоящая связь со зрителями, был крайне приятен. Так что мы с нетерпением ждем возможности выяснить, как это будет выглядеть теперь, когда Уэнздей погрузила палец в бассейн дружбы. Типа, она обнялась. Это была ее большая арка на [весь первый] сезон, верно? Так что теперь, типа, мы делаем это", — рассказал Гоф.