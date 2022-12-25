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1 час назад

Авторы "Уэнздей" поделились планами на второй сезон

Газета.Ru

Создатели сериала "Уэнздей" Альфред Гоф и Майлз Миллар в интервью The Hollywood Reporter поделились планами на возможный второй сезон шоу.

Авторы "Уэнздей" поделились планами на второй сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы хотим исследовать и усложнить все эти отношения [между Уэнздей, Ксавье, Энид, Бьянкой и другими учениками] в будущем. Когда они уезжали, школа [Невермор] была закрыта, что дало нам большие возможности для второго сезона, и, думаю, это то, что мы с интересом бы исследовали. Также для нас это на самом деле шоу о женской дружбе, и Уэнздей с Энид находятся в его центре. Тот факт, что у них обнаружилась настоящая связь со зрителями, был крайне приятен. Так что мы с нетерпением ждем возможности выяснить, как это будет выглядеть теперь, когда Уэнздей погрузила палец в бассейн дружбы. Типа, она обнялась. Это была ее большая арка на [весь первый] сезон, верно? Так что теперь, типа, мы делаем это", — рассказал Гоф.

Также продюсер добавил, что авторов шоу интересует возможность углубиться в отношения Уэнздей с ее матерью Мортишей Аддамс.

Подробнее о первом сезоне сериала можно почитать в рецензии "Газеты.Ru". Ранее режиссера Тима Бертона раскритиковали из-за съемок сериала "Уэнздей" с заболевшей коронавирусом Дженной Ортегой.

Сериалы,Альфред Гоф,Тим Бертон,
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