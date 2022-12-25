Стало известно, что покажут во втором сезоне "Уэнсдей"

Сериал "Уэнсдей" стал доступен для пользователей цифровых площадок только в ноябре 2022 года, а уже признан самым популярным проектом года. Зрители с нетерпением ждали новости о том, будет ли сниматься новый сезон. Можно представить их радость от заявления авторов сериала, в котором они признались, что проект будет точно продлен еще на один сезон.
Теперь же авторы нашумевшего сериала Netflix Эл Гоф и Майлз Миллар приоткрыли завесу тайны, рассказав в интервью The Hollywood Reporter о том, что они планируют показать в новом сезоне.
«Мы хотим исследовать и усложнить все эти отношения [между Уэнздей, Ксавье, Энид, Бьянкой и другими учениками] в будущем. Когда они уезжали, школа [Невермор] была закрыта, что дало нам большие возможности для второго сезона, и, думаю, это то, что мы с интересом бы исследовали. Также для нас это на самом деле шоу о женской дружбе, и Уэнздей с Энид находятся в его центре. Тот факт, что у них обнаружилась настоящая связь со зрителями, был крайне приятен. Так что мы с нетерпением ждем возможности выяснить, как это будет выглядеть теперь», — поделился Альфред Гоф.
Ранее "Рамблер" показывал, как снимали сериал "Уэнсдей".