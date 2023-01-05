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1 час назад

Смертоносная харизма: сериал про серийного убийцу «Змея»

Катерина Саломе

С выхода первой серии сериал «Змей» получил противоречивую оценку аудитории. «Рамблер» сделал разбор соцсетей и выяснил почему отзывы зрителей так неоднозначны.

Смертоносная харизма: сериал про серийного убийцу «Змея»
Фото: Кадр из фильма «Змей»Кадр из фильма «Змей»

Мини-сериал, состоящий из восьми серий вышел на экраны в 2021 году. Он является совместным производством BBC One и Netflix. В основе сюжета история реального преступника 70-х годов.

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Чарльз Собрадж по прозвищу «Змей» грабитель и серийный убийца, который орудовал в Юго-восточной Азии. На его счету более 10 смертей. Жертвами маньяка становились состоятельные молодые люди из Европы и Америки. Вместе с подругой он осуществлял свои зверства присваивая деньги и имущество туристов.

Невероятная атмосферность фильма, стиль 70-ых, внешний вид героев и актерское мастерство первое, что подчеркивают комментаторы после премьеры сериала. Они сходятся во мнении, что главная находка создателей фильма это образ Собраджа в исполнении Тахар Рахима, который приковывает внимание аудитории и держит в напряжении в течение всего просмотра.

«Сериал "Змей" — настоящий бенефис Тахара Рахима. На его фоне померкла даже Дженна Коулман, которая в этом сериале сыграла одну из лучших своих ролей в карьере» — заявил @РоманКовалев.

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Зрители отметили, что превосходная игра главных героев удерживает внимание даже в самые затянутые моменты, которых по их мнению в фильме достаточно много. На их взгляд авторы затянули с продолжительностью серий, а перенос истории из настоящего в прошлое путает восприятие, что ведет к потере сюжетной линии.

«Режиссер явно должен признать, что он усложнил повествование этим и лучше бы показал сцены по порядку», — написал пользователь с ником @jrcuk13.

«Честно говоря, для просмотра фильма нужны терпение (картина растянута — можно вполне сократить ее вдвое) и крепкие нервы», — признался @ГургенГригорян.

Еще одна сюжетная линия, которая прослеживается в сериале и имеет неоднозначную оценку аудитории это расследование преступлений «Змея». Его ведет обычный голландский дипломат, которого не оставило равнодушным исчезновение соотечественников. Одержимость Германа Книппенберга вызывает у комментаторов разные мнения от восхищения до разочарования. Однако они сходятся в том, что благодаря таким людям как Книппенберг преступления не остаются безнаказанными.

«Эта история про то, как обычный человек, серьезно относящийся к своей работе, может сделать очень многое. Эта история о том, как обычные люди, несмотря на разницу менталитетов, могут все вместе изменить мир к лучшему», — написала @ЕвгенияМ.

Сериалы,Дженна Коулман,Netflix,
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