5 новогодних эпизодов сериалов, которые подарят праздничное настроение

Рождественские серии можно найти у многих популярных сериалов. Чтобы зарядиться праздничным настроением, достаточно пересмотреть эти серии залпом. Подробнее о лучших новогодних эпизодах – в материале "Рамблера".
Серия культового сериала начинается с того, что босс приносит в офис гигантскую елку, которую невозможно поставить. Затем коллеги приступают к "Тайному Санте", в ходе которого боссу снова не везет – ему дарят рукавицу.
В этом ситкоме целых 12 сезонов, а потому неудивительно, что за это время героям удалось не раз отпраздновать Рождество. Начать можно с четвертого сезона, в котором персонажи отправляются на предновогоднюю вечеринку в магазине комиксов в образе персонажей "Лиги справедливости".
Даже в праздничной серии основной сюжет эпизода можно назвать классическим для "Доктора Хауса": у пациентки внезапно один за другим отказывают органы, и врачи не могут разобраться, в чем дело. Но все это происходит накануне праздника, и доктора, помимо прочего, умудряются играть в "Тайного Санту".
В отличие от других сериалов в подборке, "Хор" изобилует множеством новогодних песен. В праздничном эпизоде герои споют Jingle Bells, а также современные хиты с духом Рождества и Нового года.
Для просмотра рождественских серий "Друзей" можно выделить отдельные день, ведь их довольно много. Но все же самым запоминающимся стал эпизод из седьмого сезона, в котором Росс не смог отыскать костюм Санты, а потому нарядился "праздничным" броненосцем.