5 новогодних эпизодов сериалов, которые подарят праздничное настроение

Рождественские серии можно найти у многих популярных сериалов. Чтобы зарядиться праздничным настроением, достаточно пересмотреть эти серии залпом. Подробнее о лучших новогодних эпизодах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Офис" Кадр из сериала "Офис"

"Офис", 2-й сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Офис"

Серия культового сериала начинается с того, что босс приносит в офис гигантскую елку, которую невозможно поставить. Затем коллеги приступают к "Тайному Санте", в ходе которого боссу снова не везет – ему дарят рукавицу.

"Теория Большого взрыва", 4-й сезон, 11 серия

В этом ситкоме целых 12 сезонов, а потому неудивительно, что за это время героям удалось не раз отпраздновать Рождество. Начать можно с четвертого сезона, в котором персонажи отправляются на предновогоднюю вечеринку в магазине комиксов в образе персонажей "Лиги справедливости".

"Доктор Хаус", 4-й сезон, 10 серия

Даже в праздничной серии основной сюжет эпизода можно назвать классическим для "Доктора Хауса": у пациентки внезапно один за другим отказывают органы, и врачи не могут разобраться, в чем дело. Но все это происходит накануне праздника, и доктора, помимо прочего, умудряются играть в "Тайного Санту".

"Хор", 3-й сезон, 9 серия

Кадр из сериала "Хор"

В отличие от других сериалов в подборке, "Хор" изобилует множеством новогодних песен. В праздничном эпизоде герои споют Jingle Bells, а также современные хиты с духом Рождества и Нового года.

"Друзья", 7-й сезон, 10 серия