Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

5 новогодних эпизодов любимых сериалов, которые подарят праздничное настроение

Мира Маркина

Рождественские серии можно найти у многих популярных сериалов. Чтобы зарядиться праздничным настроением, достаточно пересмотреть эти серии залпом. Подробнее о лучших новогодних эпизодах – в материале "Рамблера".

5 новогодних эпизодов сериалов, которые подарят праздничное настроение
Фото: Кадр из сериала "Офис"Кадр из сериала "Офис"

"Офис", 2-й сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Офис"

Серия культового сериала начинается с того, что босс приносит в офис гигантскую елку, которую невозможно поставить. Затем коллеги приступают к "Тайному Санте", в ходе которого боссу снова не везет – ему дарят рукавицу.

"Теория Большого взрыва", 4-й сезон, 11 серия

В этом ситкоме целых 12 сезонов, а потому неудивительно, что за это время героям удалось не раз отпраздновать Рождество. Начать можно с четвертого сезона, в котором персонажи отправляются на предновогоднюю вечеринку в магазине комиксов в образе персонажей "Лиги справедливости".

"Доктор Хаус", 4-й сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Даже в праздничной серии основной сюжет эпизода можно назвать классическим для "Доктора Хауса": у пациентки внезапно один за другим отказывают органы, и врачи не могут разобраться, в чем дело. Но все это происходит накануне праздника, и доктора, помимо прочего, умудряются играть в "Тайного Санту".

5 душевных сериалов, под которые приятно резать салаты

"Хор", 3-й сезон, 9 серия

Кадр из сериала "Хор"

В отличие от других сериалов в подборке, "Хор" изобилует множеством новогодних песен. В праздничном эпизоде герои споют Jingle Bells, а также современные хиты с духом Рождества и Нового года.

"Друзья", 7-й сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Друзья"

Для просмотра рождественских серий "Друзей" можно выделить отдельные день, ведь их довольно много. Но все же самым запоминающимся стал эпизод из седьмого сезона, в котором Росс не смог отыскать костюм Санты, а потому нарядился "праздничным" броненосцем.

Сериалы,Доктор Хаус,Теория большого взрыва,Лига справедливости,Друзья,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители