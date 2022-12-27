Звезда «Ведьмака» раскрыл первые детали третьего сезона

Когда я впервые прочитал сценарий, то сразу понял, что это лучший сценарий в истории сериала. В нём есть некоторые моменты из книг, которые наверняка очень понравятся фанатам. И некоторые действительно прекрасные и очень эпичные события. А у Лютика появится любовный интерес — может быть, даже больше, чем один.