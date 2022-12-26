Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2022 года

Ведущие российские кино- и телекритики назвали три самых лучших сериала 2022 года. Топ опубликован на портале Кино-Театр.Ру.
Лидеров рейтинга определили 22 представителя киноиндустрии. Все они сотрудничают с крупными СМИ (“Российская газета”, “7 Дней”, Time Out), а также профильными порталами (“Бюллетень кинопрокатчика”, “Кинорепортер”).
“На первом месте, по итогам выбора критиков, оказался проект "1703", на втором – "Нулевой пациент", замыкает тройку проект Валерия Тодоровского "Надвое"”, – отмечено в рейтинге.
Всего в 2022 году вышло 215 российских сериалов. Большая часть (60,5%) вышла исключительно на стриминговых платформах. Каждый эксперт включил в свой личный рейтинг 25 проектов, почти половина из них была упомянута более одного раза, а шесть – более трех. То есть, критики оказались единодушны.
В рейтинге лучших сериалов также оказались проекты “13 клиническая”, “Горемыки”, “Капельник” и “Почка”.
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