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1 час назад

Названы лучшие сериалы 2022 года по версии российских кинокритиков

Мира Маркина

Ведущие российские кино- и телекритики назвали три самых лучших сериала 2022 года. Топ опубликован на портале Кино-Театр.Ру.

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2022 года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лидеров рейтинга определили 22 представителя киноиндустрии. Все они сотрудничают с крупными СМИ (“Российская газета”, “7 Дней”, Time Out), а также профильными порталами (“Бюллетень кинопрокатчика”, “Кинорепортер”).

“На первом месте, по итогам выбора критиков, оказался проект "1703", на втором – "Нулевой пациент", замыкает тройку проект Валерия Тодоровского "Надвое"”, – отмечено в рейтинге.

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Всего в 2022 году вышло 215 российских сериалов. Большая часть (60,5%) вышла исключительно на стриминговых платформах. Каждый эксперт включил в свой личный рейтинг 25 проектов, почти половина из них была упомянута более одного раза, а шесть – более трех. То есть, критики оказались единодушны.

В рейтинге лучших сериалов также оказались проекты “13 клиническая”, “Горемыки”, “Капельник” и “Почка”.

Ранее мы рассказывали, что посмотреть в последние выходные уходящего года.

Сериалы,Валерий Тодоровский,
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