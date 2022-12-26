Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2022 года

Всего в 2022 году вышло 215 российских сериалов. Большая часть (60,5%) вышла исключительно на стриминговых платформах. Каждый эксперт включил в свой личный рейтинг 25 проектов, почти половина из них была упомянута более одного раза, а шесть – более трех. То есть, критики оказались единодушны.