Автор «Ведьмака: Происхождение» рассказал о появлении Монолитов

«Мне очень полюбилась идея о том, что в какой-то момент становится ясно: Монолиты были священны и использовались для создания плодородных земель. Конечно, для войн они были крайне важны. Затем, когда орки взяли верх, среди них нашёлся тот, у кого зародилась дикая идея, в которую никто не верил, — использовать технологии других культур, чтобы открыть порталы в иные мира. История в каком-то смысле написала сама себя, когда выяснилось, что [Монолиты] были созданы краснолюдами и изначально предназначались для создания плодородной почвы», — Деклан Де Барра.