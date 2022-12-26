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4 минуты назад

Автор сериала «Ведьмак: Происхождение» рассказал о появлении Монолитов

Игромания.ру

Шоураннер сериала «Ведьмак: Происхождение» Деклан Де Барра в интервью Collider раскрыл новую информацию о происхождении Монолитов, сыгравших важную роль в оригинальном «Ведьмаке» с Генри Кавиллом.

Автор «Ведьмака: Происхождение» рассказал о появлении Монолитов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Монолиты впервые появились во втором сезоне шоу, где Геральт и Цири узнают, что эти каменные изваяния открывают порталы в иные миры, откуда во вселенную героев попадают монстры. Однако куда более важную роль они играют в «Происхождении», став инструментом тиранической Золотой Империи. Именно в приквеле рассказывается, откуда изваяния взялись.

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По словам Де Барры, ему очень понравилась идея о том, что изначально Монолиты служили для создания жизни, однако затем стали оружием в великой войне. Особой трагичности этому придаёт тот факт, что маг по имени Синдрил, придумавший способ открывать другие измерения, задумывал это во имя науки, а не войны.

«Мне очень полюбилась идея о том, что в какой-то момент становится ясно: Монолиты были священны и использовались для создания плодородных земель. Конечно, для войн они были крайне важны. Затем, когда орки взяли верх, среди них нашёлся тот, у кого зародилась дикая идея, в которую никто не верил, — использовать технологии других культур, чтобы открыть порталы в иные мира. История в каком-то смысле написала сама себя, когда выяснилось, что [Монолиты] были созданы краснолюдами и изначально предназначались для создания плодородной почвы», — Деклан Де Барра.

Де Барра хотел, чтобы Монолиты имели отношение к культуре краснолюдов, потому что в большинстве фэнтезийных франшиз эту расу воспринимают как юмористическую. Сделав столь важные артефакты краснолюдскими, Деклан подчёркивал технологическое превосходство целого народа.

«Было классно реализовать такого рода объяснение, истоки самих Монолитов и то, как они наполнили мир „Ведьмака“. Больше всего мне нравится то, что они краснолюдские... над ними, вроде как, вечно потешаются в фэнтези, но в то же время они создали такую невероятную систему», — Деклан Де Барра.

Релиз сериала «Ведьмак: Происхождение» состоялся на потоковом сервисе Netflix 25 декабря. Критики остались не в восторге он приквела, и в этом они оказались совершенно единодушны со зрителями, которые попросту возненавидели новый проект в популярной вселенной.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
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