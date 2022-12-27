Козловский назвал одну из самых трудных ролей в карьере

Известный российский актер Данила Козловский в ходе работы над сериалом «13 клиническая» (18+) рассказал о том, что роль оказалась одной из самых трудных в его творческой карьере. Об этом информирует издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы KION.
«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и одновременно самых интересных профессиональных вызовов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень», — прокомментировал популярный актер.
Проект «13 клиническая» является фэнтези-драмой о клинике, в которой лечат болезни сверхъестественного происхождения. В медицинское учреждение попадает (сначала в качестве пациента, а затем как сотрудник) смертельно больной хирург в исполнении Козловского.
Также в сериале приняли участие Паулина Андреева и Виктория Исакова.
Все серии проекта будут доступны в онлайн-кинотеатре KION 29 декабря.