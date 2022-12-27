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1 час назад

Козловский назвал одну из самых трудных ролей в карьере

FBM.ruиещё 1

Известный российский актер Данила Козловский в ходе работы над сериалом «13 клиническая» (18+) рассказал о том, что роль оказалась одной из самых трудных в его творческой карьере. Об этом информирует издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы KION.

Козловский назвал одну из самых трудных ролей в карьере
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и одновременно самых интересных профессиональных вызовов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень», — прокомментировал популярный актер.

Проект «13 клиническая» является фэнтези-драмой о клинике, в которой лечат болезни сверхъестественного происхождения. В медицинское учреждение попадает (сначала в качестве пациента, а затем как сотрудник) смертельно больной хирург в исполнении Козловского.

Также в сериале приняли участие Паулина Андреева и Виктория Исакова.

Все серии проекта будут доступны в онлайн-кинотеатре KION 29 декабря.

Сериалы,Виктория Исакова,Данила Козловский,Паулина Андреева,
18+
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