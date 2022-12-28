«Монастырь» стал самым просматриваемым сериалом на «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр составил рейтинги популярного контента на своей площадке, включая текстовые материалы, подкасты и видеоролики на YouTube.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

«Кинопоиск» опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов, а также текстовых материалов и подкастов за год. В 2022 году подписчики «Плюса» смотрели сериалы, фильмы и мультфильмы, а также телепрограммы и спортивные трансляции более 2 млрд часов на «Кинопоиске» (подсчёт учитывает только просмотры по подписке, без учёта рекламной модели (AVOD) и покупок или аренды отдельных тайтлов (TVOD)).

Лидером этого года стал сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским — его посмотрело более двух млн подписчиков. Второе место занял «Мажор», а третья строчка досталась фильму «Веном 2». Также в пятёрку рейтинга вошли «Три богатыря и Конь на троне» и «Нулевой пациент».

Дольше всего в топ-20 в этом году держались три сериала: российский «Триггер» (48 недель), американские «Бесстыжие» (47 недель) и турецкий «Постучись в мою дверь» (43 недели).

Среди всех трансляций спортивных событий самым популярным стал показ матча Аргентина — Франция в финале чемпионата мира по футболу. Самыми популярными по количеству зрителей стали каналы «Матч ТВ», TV1000, «Кино ТВ».

Среди текстовых материалов пользователей больше всего интересовали подборка лучших хорроров, 100 великих сериалов и гайд по порядку просмотра «Звёздных войн». Самым популярным подкастом стал выпуск от слушателей о сериалах, которые они пересматривают, а канал «Кинопоиска» на YouTube, который в этом году стал миллионником, насчитал больше всего просмотров на ролике о работах советского режиссёра Леонида Гайдая.