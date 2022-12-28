7 лучших российских сериалов 2022 года: мнение критиков

В 2022 году в России вышло 215 сериалов, в которых больше четырех эпизодов. 22 критика составили свои рейтинги: каждый выбрал по три лучших проекта этого года. Какие шоу заняли лидирующие позиции в списке, по мнению большинства, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Капельник" Кадр из сериала "Капельник"

«1703»

Видео дня

Молодой опер из Москвы по имени Вадик переводится в Санкт-Петербург, чтобы быть поближе к невесте. В наставники он получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова, психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый темный момент своей жизни. Двое напарников колесят по Питеру под Буланову и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.

Кадр из сериала "1703"

«Нулевой пациент»

Хит 2022 года о первой в СССР вспышке ВИЧ с Аскаром Ильясовым, Никитой Ефремовым, Евгением Стычкиным и другими. События разворачиваются в 1988-м в Калмыцкой АССР, где молодой врач детской больницы обнаруживает у нескольких пациентов опасную инфекцию. Вскоре к расследованию подключается ученый из Москвы – специалист по малоизвестной в Союзе «экзотической» болезни.

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

«Надвое»

Двое друзей отправляются в Санкт-Петербург в командировку, которая изменит их навсегда. Совершенно разные парни одинаково сильно влюбляются в двух местных девушек. Надежный и педантичный Костя теряет голову, встретив эксцентричную Иру. А свободолюбивый ловелас Саня впервые задумывается о настоящих отношениях, познакомившись с загадочной виолончелисткой Настей. Любовь переворачивает размеренные жизни москвичей с ног на голову.

Кадр из сериала "Надвое"

«13 клиническая»

Неизлечимо больной хирург Кирилл устраивается на работу в клинику, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Тут-то он и узнает, что заболевания вызывают демоны. Врачи необычной клиники изгоняют эти сверхъестественные сущности. Кирилла излечивают, и талантливый хирург остается в учреждении, чтобы постичь азы альтернативной медицины.

Кадр из сериала "13 клиническая"

«Горемыки»

В центре сюжета — истории троих сожителей, которые, решая бытовые конфликты, оказываются втянуты в абсурдные ситуации: инопланетное вторжение, соперничество с древним египетским богом, полет в космос, побег из загробного мира и даже арест настоящего Деда Мороза.

Кадр из сериала "Горемыки"

«Капельник»

В центре сюжета — талантливый анестезиолог-реаниматолог Ваня, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а ее маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

Кадр из сериала "Капельник"

«Почка»

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова думает, что все в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что ей срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них девушке помогать не спешит, поэтому Наталье придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.