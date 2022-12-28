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1 час назад

7 лучших российских сериалов 2022 года: мнение критиков

Мира Маркина

В 2022 году в России вышло 215 сериалов, в которых больше четырех эпизодов. 22 критика составили свои рейтинги: каждый выбрал по три лучших проекта этого года. Какие шоу заняли лидирующие позиции в списке, по мнению большинства, рассказываем в материале «Рамблера».

7 лучших российских сериалов 2022 года: мнение критиков
Фото: Кадр из сериала "Капельник"Кадр из сериала "Капельник"

«1703»

Видео дня

Молодой опер из Москвы по имени Вадик переводится в Санкт-Петербург, чтобы быть поближе к невесте. В наставники он получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова, психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый темный момент своей жизни. Двое напарников колесят по Питеру под Буланову и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.

Кадр из сериала "1703"

«Нулевой пациент»

Хит 2022 года о первой в СССР вспышке ВИЧ с Аскаром Ильясовым, Никитой Ефремовым, Евгением Стычкиным и другими. События разворачиваются в 1988-м в Калмыцкой АССР, где молодой врач детской больницы обнаруживает у нескольких пациентов опасную инфекцию. Вскоре к расследованию подключается ученый из Москвы – специалист по малоизвестной в Союзе «экзотической» болезни.

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

«Надвое»

Двое друзей отправляются в Санкт-Петербург в командировку, которая изменит их навсегда. Совершенно разные парни одинаково сильно влюбляются в двух местных девушек. Надежный и педантичный Костя теряет голову, встретив эксцентричную Иру. А свободолюбивый ловелас Саня впервые задумывается о настоящих отношениях, познакомившись с загадочной виолончелисткой Настей. Любовь переворачивает размеренные жизни москвичей с ног на голову.

Кадр из сериала "Надвое"

«13 клиническая»

Неизлечимо больной хирург Кирилл устраивается на работу в клинику, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Тут-то он и узнает, что заболевания вызывают демоны. Врачи необычной клиники изгоняют эти сверхъестественные сущности. Кирилла излечивают, и талантливый хирург остается в учреждении, чтобы постичь азы альтернативной медицины.

Кадр из сериала "13 клиническая"

«Горемыки»

В центре сюжета — истории троих сожителей, которые, решая бытовые конфликты, оказываются втянуты в абсурдные ситуации: инопланетное вторжение, соперничество с древним египетским богом, полет в космос, побег из загробного мира и даже арест настоящего Деда Мороза.

Кадр из сериала "Горемыки"

«Капельник»

В центре сюжета — талантливый анестезиолог-реаниматолог Ваня, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а ее маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

Кадр из сериала "Капельник"

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«Почка»

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова думает, что все в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что ей срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них девушке помогать не спешит, поэтому Наталье придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.

Кадр из сериала "Капельник"
Сериалы,Аскар Ильясов,Никита Ефремов,
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