Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
48 минут назад

Вышли сразу все серии «13-й клинической»

Кино-Панк

Все эпизоды сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой стали доступны сегодня подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Вышли сразу все серии «13-й клинической»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Каждая серия «Клинической» — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью. Но диагностика не идеальна и, приготовившись встретить одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства «получения» болезни пациентами.

Данила Козловский рассказал:«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный (хотя и развлекательный) жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» — это именно такой рывок вперед и вверх».

Сериалы,Виктория Исакова,Данила Козловский,Паулина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители