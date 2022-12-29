Вышли сразу все серии «13-й клинической»

Данила Козловский рассказал:«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный (хотя и развлекательный) жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» — это именно такой рывок вперед и вверх».