Вышли сразу все серии «13-й клинической»

Все эпизоды сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой стали доступны сегодня подписчикам онлайн-кинотеатра KION.
Каждая серия «Клинической» — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью. Но диагностика не идеальна и, приготовившись встретить одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства «получения» болезни пациентами.
Данила Козловский рассказал:«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный (хотя и развлекательный) жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» — это именно такой рывок вперед и вверх».