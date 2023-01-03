Первый эпизод сериала "Остаться в живых" вышел на экраны в 2004 году и с тех пор авторы выпустили шесть успешных сезонов, в которых рассказывали о выживших пассажирах на необитаемом острове.

Снятая на Гавайях пилотная серия оказалась одной из самых дорогих за всю историю сериалов. Полтора часа экранного времени обошлось его создателям в целых 14 миллионов долларов. Большую часть бюджета пришлось потратить на настоящий списанный самолет американской компании, который нужно было транспортировать на остров. За такой большой расход бюджета на один эпизод был уволен председатель телекомпании, участвовавшей в создании сериала.

Подробнее об одной из самых дорогих серий за историю сериалов смотрите в видео.