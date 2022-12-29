Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

В России снимут сериал о спасательной операции в Арктике

Мария Иглина

В 2023 году в Мурманской области снимут исторический сериал "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

В России снимут сериал о спасательной операции в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин" решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену", — поделились деталями сюжета в министерстве.

На данный момент ведутся работы по пошиву костюмов и созданию копий участвующих в спасении самолетов, идет подготовка к строительству декораций.

7 лучших российских сериалов 2022 года: мнение критиков

Известно, что шоураннером проекта станет Федор Бондарчук.

Ранее Немоляева объяснила интерес к "Иронии судьбы" в Голливуде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители