В России снимут сериал о спасательной операции в Арктике

В 2023 году в Мурманской области снимут исторический сериал "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.
"Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин" решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену", — поделились деталями сюжета в министерстве.
На данный момент ведутся работы по пошиву костюмов и созданию копий участвующих в спасении самолетов, идет подготовка к строительству декораций.
Известно, что шоураннером проекта станет Федор Бондарчук.