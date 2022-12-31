7 самых ожидаемых сериалов 2023 года

Чем в новом году шоураннеры планируют удивить избалованного зрителя? Для сериальных маньяков «Рамблер» собрал топ самых ожидаемых сериалов 2023 года.

Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Город мертвых" Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Город мертвых"

«Ковбой из Копенгагена»

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Криминальная драма Николаса Виндинга Рефна о загадочной девушке по имени Миу, которая после выживания в рабстве погружается в преступный мир Копенгагена. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага, чтобы вместе с ней «отправиться в одиссею через естественное и сверхъестественное». Премьера проекта состоится 5 января 2023 года.

Кадр из сериала "Ковбой из Копенгагена"

«Одни из нас»

Педро Паскаль и Белла Рэмси в экранизации видеоигры The Last of Us. Закаленный в борьбе за выживание Джоэл и отважная, не по годам смышленая Элли вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединенных Штатов. Премьера сериала запланирована на 15 января.

Кадр из сериала "Одни из нас"

«Ходячие мертвецы: Город мертвых»

Спин-офф «Ходячих мертвецов», действие которого разворачивается в центре постапокалиптического Нью-Йорка, где царят анархия и хаос. Ниган Смит и Мэгги Ри предстоит встреча с мертвецами и людьми, и еще неизвестно, кто из них окажется опаснее.

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Город мертвых"

«Континенталь»

Приквел к «Джону Уику» с Мелом Гибсоном в одной из главных ролей расскажет историю легендарного отеля «Континенталь» и молодого Уинстона Скотта в антураже преступного мира Нью-Йорка 1975 года. Создатели проекта уже подтвердили, что Киану Ривз не появится в мини-сериале.

«Секретное вторжение»

Кадр из сериала "Секретное вторжение"

«Берлин»

Спин-офф нашумевшего испанского сериала «Бумажный дом» расскажет историю Берлина из оригинального шоу. Правда, детали сюжета создатели проекта пока держат в секрете. Нам остается только запастись терпением и ждать премьеры шоу.

Кадр из сериала "Берлин"

«Кумир»

Лили-Роуз Депп и The Weeknd в драме от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Это история о поп-певице, которая завязывает отношения с хозяином ночного клуба и по совместительству лидером тайного культа, и, судя по трейлеру, сериал получился очень откровенным. Точная дата премьеры проекта пока неизвестна.

Кадр из сериала "Кумир"