Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

5 захватывающих сериалов, которых хватит на все новогодние каникулы

Мира Маркина

Для тех, кто уже не знает, чем себя развлечь на новогодних каникулах, «Рамблер» собрал захватывающие сериалы на любой вкус, которые скрасят вам не один вечер.

5 захватывающих сериалов на все новогодние каникулы
Фото: Кадр из сериала "Черный список"Кадр из сериала "Черный список"

«Игра престолов»

Видео дня

Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Почему женщины убивают»

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, который наглядно показывает, почему даже самых кротких женщин лучше не бесить. В первом сезоне рассказываются истории трех женщин, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса конца 2010-х.

Второй сезон посвящен домохозяйке Альме Филкот, которая мечтает попасть в Клуб садоводов, но туда не берут таких, как она. На что же она готова пойти, чтобы добиться желаемого?

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Наследники»

Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

Кадр из сериала "Наследники"

«Ведьмак»

Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

5 турецких мини-сериалов, которые вы успеете посмотреть за праздники

«Черный список»

На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он без сопротивления сдается в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших «криминальных умов», но сотрудничать будет только с агентом Элизабет Кин, только что принятой в ряды ФБР.

Кадр из сериала "Черный список"
Сериалы,Чёрный список,Отчаянные домохозяйки,Отчаянная домохозяйка,Игра престолов,Наследники,Генри Кавилл,ФБР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители