5 захватывающих сериалов на все новогодние каникулы

Для тех, кто уже не знает, чем себя развлечь на новогодних каникулах, «Рамблер» собрал захватывающие сериалы на любой вкус, которые скрасят вам не один вечер.

Фото: Кадр из сериала "Черный список" Кадр из сериала "Черный список"

«Игра престолов»

Видео дня

Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

«Почему женщины убивают»

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, который наглядно показывает, почему даже самых кротких женщин лучше не бесить. В первом сезоне рассказываются истории трех женщин, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса конца 2010-х.

Второй сезон посвящен домохозяйке Альме Филкот, которая мечтает попасть в Клуб садоводов, но туда не берут таких, как она. На что же она готова пойти, чтобы добиться желаемого?

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Наследники»

Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

«Ведьмак»

Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

«Черный список»

На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он без сопротивления сдается в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших «криминальных умов», но сотрудничать будет только с агентом Элизабет Кин, только что принятой в ряды ФБР.