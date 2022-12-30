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2 часа назад

«Дом дракона» возглавил топ самых популярных сериалов у пиратов за 2022 год

Чемпионат.com

Портал Torrentfreak презентовал топ-10 самых популярных сериалов, которые чаще всего скачивали пираты в 2022 году. На первом месте — фэнтезийный «Дом Дракона». На втором — «Властелин колец: Кольца власти», а на третьем — ироничная супергероика «Пацаны». В первую десятку чарта попали только новинки, тогда как в прошлые годы в основном лидировала классика.

«Дом дракона» возглавил топ самых популярных сериалов у пиратов
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

В течение многих лет на торрентах по количеству скачиваний доминировала «Игра престолов», а в прошлом году любители смотреть шоу нелегально больше всего раз скачали один из самых уникальных проектов Marvel — сериал «Ванда/Вижн».

Топ-10 самых популярных сериалов 2022 года среди пиратов

  1. «Дом Дракона».
  2. «Властелин колец: Кольца власти».
  3. «Пацаны».
  4. «Лунный рыцарь».
  5. «Хало».
  6. «Оби-Ван Кеноби».
  7. «Книга Бобы Фетта».
  8. «Очень странные дела».
  9. «Женщина-Халк».
  10. «Андор».
Сериалы,Пацаны,Игра престолов,
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