25 главных сериалов января

В январе зрителей ждет немало громких премьер. Так, свет увидит долгожданная экранизация игры The Last of Us, над которой работал в том числе и российский режиссер Кантемир Балагов. Создатель «Бората» наконец выпускает амбициозный проект, который размывает рамки между вымыслом и реальностью. Новый сериал выпускает и модный датчанин Николас Виндинг Рефн. С очередными сезонами возвращаются и такие популярные шоу, как «Викинги», «Охотники» и «Дом с прислугой». В России тем временем выходит проект по роману Бориса Акунина и комедийный ответ «Черному зеркалу». Что смотреть на праздниках и после них — в ежемесячной подборке лучших сериалов месяца от «Ленты.ру».

«Пол Т. Голдман» / Paul T. Goldman

Сериал от режиссера «Бората» Джейсона Уолинера поставлен по реальной истории Пола Голдмана, странноватого отца-одиночки, который оказался втянут в махинации международного криминального синдиката. В 2009-м Пол написал книгу и сценарий по мотивам своей жизни, а затем предложил Уолинеру ее экранизировать — и режиссер на протяжении десятилетия трудился над этим наполовину художественным, наполовину документальным проектом с самим Голдманом в главной роли. Кинематографист называет этот сериал своей самой амбициозной работой.

В сериал войдут шесть эпизодов, премьера — 1 января на Peacock

«Оливье и роботы»

Отечественный комедийный ответ «Черному зеркалу», ну или, как следует из названия, «Любви, смерти и роботам», а то и им обоим одновременно — действие «Оливье и роботов» разворачивается в России в недалеком будущем, и каждая серия представляет собой отдельную историю о столкновении россиян с высокими технологиями. Мужчина, притворившийся роботом и поселившийся в доме полуслепой старушки; пожилая пара, оцифровавшая сознание перед смертью и теперь с того света кошмарящая парня дочери; учительница литературы, которой пересаживают половину мозга бойца ММА, и многое другое. В ролях Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов и Ольга Медынич.

В сериал войдут шесть новелл, премьера — 1 января на IVI

«Калейдоскоп» / Kaleidoscope

Сериал о группе авантюристов, которые готовят крупнейшее ограбление всех времен, основан на реальной истории о том, как во время урагана «Сэнди» исчезли облигации на сумму 70 миллиардов долларов. Действие сериала разворачивается на протяжении четверти века, а смотреть его эпизоды можно в любом порядке — кроме, конечно, финальной серии. В шоу снялись Пас Вега и звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито.

Все восемь эпизодов выходят 2 января на Netflix

«Против всех»

Сериал по мотивам реального конфликта жильцов частного дома и застройщиков в подмосковном Одинцове в качестве своего протагониста использует пенсионера, отказывающегося продавать участок с домом, в котором жили несколько поколений одной семьи. Вокруг жилища деда Захара вырастают бетонные башни, однако герой не сдается. Тем временем его внук Богдан влюбляется в дочку застройщика Майю. В главных ролях Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин и Сергей Степин.

В первый сезон войдут 13 эпизодов, премьера — 2 января на Start

«Уилл Трент» / Will Trent

Уилл Трент из основанной на серии романов Карин Слотер криминальной комедии — спецагент из штата Джорджия, который расследует преступления, полагаясь на свои уникальные инстинкты. В главной роли — Рамон Родригес («Меган Ливи»).

Первый сезон будет состоять из семи серий, первая выходит 3 января на ABC

«Ковбой из Копенгагена» / Copenhagen Cowboy

Новый сериал датчанина Николаса Виндинга Рефна («Дилер», «Драйв», «Неоновый демон») повествует о молодой и загадочной Миу (Анжела Бундалович), которая отправляется в одиссею по преступному миру Копенгагена в поисках своего заклятого врага Ракель (Лола Корфиксен). Ранее Рефн уже пытался покорить телеиндустрию с криминальным проектом «Слишком стар, чтобы умереть молодым», который, однако, всенародным хитом не стал — при этом удостоившись премьеры в Каннах и завоевав любовь многих критиков. Посмотрим, какой получится вторая попытка.

В мини-сериал войдут шесть серий, премьера — 5 января на Netflix

«Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia

Драмеди о молодой матери-одиночке Джорджии и ее дочери Джинни (Брианна Хоуи и Антония Джентри), которые пытаются начать жизнь с чистого листа в новом городе, возвращается со вторым сезоном. Пока Джинни справляется с собственными подростковыми проблемами, Джорджия пытается уберечь их обеих от опасных персонажей из ее прошлого.

Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 5 января на Netflix

«Семья черной мафии» / BMF

«Семья черной мафии» рассказывает о том, как возникла одноименная преступная группировка в Детройте конца 1980-х. Банда, созданная двумя родными братьями (Деметриусом и Терри Фленори), наладила поставки кокаина мексиканских картелей и к 2000-м опутала сетью распространения наркотика все Соединенные Штаты. Позже Деметриус Фленори основал для отмывания грязных денег лейбл BMF Entertainment, который успел посотрудничать с такими звездами хип-хопа, как Fabolous и Young Jeezy. Три факта, которые следует знать о сериале: его продюсером выступил рэпер 50 Cent, роль одного из братьев-дилеров сыграл сын реального Деметриуса Деметриус Фленори-младший, а еще в «Семье…» появляются Снуп Догг и Вуд Харрис (Эйвон Барксдейл из «Прослушки»).

Во второй сезон войдут десять эпизодов, премьера первого — 6 января на Starz

«Буровая» / The Rig

Действие этого мистического сериала разворачивается на нефтяной вышке в Шотландии. Отработавшие свой срок нефтяники планируют возвращение домой, однако окутавший вышку туман мешает их планам — а затем вокруг начинают происходить сверхъестественные явления. Главные роли исполнили Эмили Хэмпшир, Иэн Глен и Кэлвин Демба.

В шоу войдут шесть серий, премьера — 6 января на Amazon Prime Video

«Мэйфейрские ведьмы» / Mayfair Witches

Телевидение не устает экранизировать романы американской писательницы Энн Райс («Интервью с вампиром») — теперь очередь дошла до «Мэйфейрских ведьм». В центре сюжета — нейрохирург (Александра Даддарио), которая узнает, что является потомственной ведьмой. В сериале также сыграли Джек Хьюстон, Тонгай Арнольд Чириса и Гарри Хэмлин.

В первый сезон войдут восемь серий, премьера первых двух — 8 января на AMC+

«Маканай: Готовим для дома майко» / The Makanai: Cooking for the Maiko House

Сериал победителя Каннского кинофестиваля Хирокадзу Корээды («Магазинные воришки») поставлен по мотивам манги «Кийо в Киото». Его главная героиня — юная Кийо (Нана Мори), которая работает кухаркой в доме для девушек, пытающихся стать гейшами. Корээда не только снял ряд эпизодов как режиссер, но и выступил шоураннером проекта.

В сериал войдут девять серий, все они выходят 12 января на Netflix

«Велма» / Velma

Героиня культового сериала «Скуби-ду» теперь заслужила собственный комедийный анимационный спин-офф — причем ориентированный не на детей, а на взрослых. Создателем проекта выступил Чарли Гранди («Проект Минди», «Офис»), а саму Велму озвучила Минди Калинг. Помимо заглавной героини в спин-оффе появятся и остальные персонажи популярного детского шоу.

В первый сезон войдут десять эпизодов, премьера — 12 января на HBO Max

«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla

Сиквел «Викингов», эпопеи о варварах-мореходах, перекочевавшей с канала History на Netflix, возвращается со вторым сезоном. Действие сериала разворачивается в Великобритании спустя век после событий оригинала и сосредоточено вокруг таких исторических персонажей, как скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон и его сестра Фрейдис Эриксдоттир, предводитель последних вооруженных кампаний викингов в Европе Харальд III, а также руководитель нормандского завоевания Англии Вильгельм Бастард. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).

Второй сезон будет состоять из восьми серий, все они выходят 12 января на Netflix

«Охотники» / Hunters

Сериал посвящен группе вигилантов, которые в 1970-х выслеживают и предают самосуду выживших и сбежавших после капитуляции Германии нацистов. В новом сезоне охотники попытаются найти и уничтожить самого Адольфа Гитлера. В главных ролях Аль Пачино, Луис Одзава, Кэрол Кейн и Кейт Малвэйни. Продюсером «Охотников» выступил Джордан Пил («Прочь», «Мы»).

Во второй сезон войдут восемь эпизодов, все они выходят 13 января на Amazon Prime

«Дом с прислугой» / Servant

Изначально задумывавшийся хоррор-сериалом «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана (создателя культовых фильмов «Шестое чувство» и «Неуязвимый») за три сезона трансформировался в натуральную черную комедию. Это история о богатой паре повара-консультанта Шона (Тоби Кеббелл) и телевизионной журналистки Дороти (Лорен Эмброуз), трагически потерявшей, а затем мистическим образом вернувшей своего новорожденного ребенка. С возвращением младенца на супругов (а также на брата Дороти Джулиана в исполнении звезды «Гарри Поттера» Руперта Гринта) обрушиваются настоящие египетские кары, которые персонажи, завернувшись в одеяло невежества и привилегированного цинизма, напрочь отказываются замечать.

Четвертый сезон будет состоять из десяти серий, первая выходит 13 января на Apple TV+

«Ваша честь» / Your Honor

Во втором сезоне этой драмы респектабельный судья из Нового Орлеана (Брайан Крэнстон) продолжает пускаться во все тяжкие, чтобы скрыть преступление своего сына (Хантер Дуэн), ставшего виновником автокатастрофы. Шоураннером выступил Питер Моффат, сценарист фильмов «Эйнштейн и Эддингтон» и «Хокинг».

Во второй сезон войдут десять серий, первая выходит 13 января на Showtime

«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem

«Крестный отец Гарлема», приквел фильма Ридли Скотта «Гангстер», возвращается с третьим сезоном. В основе сюжета лежит биография чернокожего криминального авторитета Бампи Джонсона (Форест Уитакер, «Пес-призрак: Путь самурая»), ставшего в середине XX века неофициальным правителем нью-йоркского района Гарлем. В борьбе за власть Бампи выступает против семьи Дженовезе, одной из пяти семей итальянской мафии, которые контролировали Нью-Йорк на протяжении большей части столетия.

В третий сезон войдут десять эпизодов, премьера первого — 15 января на Epix

«Одни из нас» / The Last of Us

Действие снятого по мотивам одноименной видеоигры для PlayStation сериала «Одни из нас» разворачивается в постапокалиптической Америке. Контрабандисту Джоэлу Миллеру (Педро Паскаль) поступает заказ вывести из карантинной зоны девочку по имени Элли (Белла Рамси). Пилотный эпизод экранизации должен был снимать для HBO российский режиссер Кантемир Балагов, но, как стало известно в октябре, еще годом ранее он покинул проект из-за творческих разногласий. А вот работавшая вместе с Балаговым над «Дылдой» оператор Ксения Середа в съемочной группе «Одних из нас» осталась после его ухода. Шоураннерами проекта выступили создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин (он же в итоге и поставил вместо Балагова первую серию) и разработчик The Last of Us Нил Дракманн.

В первый сезон войдут десять эпизодов, премьера первого — 15 января на HBO Max

«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown

Джереми Реннер продолжает играть начальника крупной федеральной тюрьмы в небольшом городке штата Мичиган во втором сезоне криминального сериала. Шоураннерами выступили Тейлор Шеридан (создатель «Йеллоустона» и «Короля Талсы») и фронтмен рок-группы Headstones Хью Диллон, который также исполнил в «Мэре Кингстауна» одну из главных ролей.

Премьера второго сезона запланирована на 15 января на Paramount+

«Чудотворцы» / Miracle Workers: End Times

В первых трех сезонах «Чудотворцев» Саймона Рича комедийный дуэт Дэниела Рэдклиффа и Стива Бушеми уже успел примерить на себя образы ангелов и богов, средневековых крестьян и королей, а также американских пионеров, в 1844 году пересекающих Великие Равнины по Орегонской тропе. В новой части комедийной антологии действие разворачивается в постапокалиптической вселенной, напоминающей «Безумного Макса».

В четвертый сезон войдут десять серий, премьера первой — 16 января на TBS

«Шоу 90-х» / That '90s Show

Популярный в 2000-х ситком «Шоу 70-х» о жизни 17-летних подростков из Пойнт Плейс, штат Висконсин, заслужил уже второй спин-офф — действие первого, как можно догадаться, разворачивалось в восьмидесятых. Звезды оригинального сериала Кертвуд Смит и Дебра Джо Рапп вновь возглавят актерский состав, а Мила Кунис, Лора Препон, Эштон Кучер и Тофер Грейс появятся в роли приглашенных гостей.

Спин-офф будет состоять из десяти эпизодов, премьера — 19 января на Netflix

«Фандорин. Азазель»

Российский сериал основан на романе-бестселлере Бориса Акунина — но переносит его действие в альтернативный Петроград 2023 года. Революции не произошло, большевики не брали управление страной в свои руки, и в XXI веке царь Николай III делит власть с премьер-министром Орловым. Тем временем юный Эраст Фандорин поступает на службу в полицию, где расследует подозрительную гибель миллионера, который покончил с собой на глазах у десятков людей. Режиссером выступил Нурбек Эген («Алиби», «Контакт»).

В сериал войдут шесть серий, премьера — 19 января на «Кинопоиске»

«Невероятная» / Extraordinary

У главной героини супергеройской комедии «Невероятная» Джен (Мэйрид Тайерс) нет сверхспособностей — при том что они есть у всех остальных людей на планете. Джен пытается построить карьеру и наладить личные отношения в мире, где каждый встречный кажется ей куда более одаренным, чем она.

В первый сезон войдут восемь эпизодов, все они выходят 25 января на Hulu

«Покерфейс» / Poker Face

Криминальное драмеди от режиссера и сценариста франшизы «Достать ножи» Райана Джонсона повествует о путешествующем по США детективе Чарли (Наташа Лионн). Разгадывать разнообразные тайны ей помогает редкая сверхспособность — Чарли всегда может определить, когда ей врут. В сериале также сыграли Эдриан Броуди, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Джозеф Гордон-Левитт и масса других звезд.

В первый сезон войдут десять серий, премьера — 26 января на Peacock

«Мозгоправство» / Shrinking

Психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел), перегорев, решает наплевать на все профессиональные и этические нормы и начинает говорить своим клиентам то, что думает на самом деле. Метод не только приносит ему неожиданную славу, но и кардинально меняет его собственную жизнь. Тем временем наставник Джимми пионер когнитивно-поведенческой терапии Фил Роудс (Харрисон Форд) узнает, что страдает болезнью Паркинсона. Шоураннерами этого драмеди выступили сам Сигел и работавшие над «Тедом Лассо» Билл Лоуренс и Бретт Гольдштейн.