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2 часа назад

В сеть попал кадр с юной леди Данбери из приквела «Бриджертонов»

Inc-News

Проект расскажет о юной королеве Шарлотте и её вхождении во власть.

В сеть попал кадр с юной леди Данбери из приквела «Бриджертонов»
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix опубликовал первый кадр с юной леди Агатой Данбери из нового сериала-приквела «Королева Шарлотта». Агата, которую играет Арсема Томас, использует восхождение Шарлотты на трон, чтобы продвинуться в обществе, находясь под влиянием старшего по возрасту мужа. Хорошо разбирающаяся в хитросплетениях светской жизни и брака, Агата становится путеводной звездой для новой Королевы, приобретая собственные голос и силу.

Кадр из сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

В «Королеве Шарлотте» будут отражены события, предшествовавшие сюжету ставшего невероятно популярным на стриминговом сервисе сериала «Бриджертоны». Его поставила Шонда Раймс по одноимённой книжной серии Джулии Куин о вымышленном аристократическом семействе, проживавшем в Англии в эпоху Регентства (XIX в.). Особенностью проекта являлась историческая вольность в трактовке персонажей из высшего общества, которых изображали темнокожие актёры. Такая практика будет распространена и на сериал-приквел.

Свои роли в нём воспроизведут Голда Рошевель, Аджоа Андох и Рут Геммелль как королева Шарлотта, леди Агата Данбери и леди Вайолет Бриджертон, соответственно. Индия Риа Амартейфио («По долгу службы») воплотит на экране образ юной королевы Шарлотты. О дате выхода сериала на Netflix пока не сообщается.

Сериалы,Netflix,
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