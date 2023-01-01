В сеть попал кадр с юной леди Данбери из приквела «Бриджертонов»

Проект расскажет о юной королеве Шарлотте и её вхождении во власть.

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Netflix опубликовал первый кадр с юной леди Агатой Данбери из нового сериала-приквела «Королева Шарлотта». Агата, которую играет Арсема Томас, использует восхождение Шарлотты на трон, чтобы продвинуться в обществе, находясь под влиянием старшего по возрасту мужа. Хорошо разбирающаяся в хитросплетениях светской жизни и брака, Агата становится путеводной звездой для новой Королевы, приобретая собственные голос и силу.

Кадр из сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

В «Королеве Шарлотте» будут отражены события, предшествовавшие сюжету ставшего невероятно популярным на стриминговом сервисе сериала «Бриджертоны». Его поставила Шонда Раймс по одноимённой книжной серии Джулии Куин о вымышленном аристократическом семействе, проживавшем в Англии в эпоху Регентства (XIX в.). Особенностью проекта являлась историческая вольность в трактовке персонажей из высшего общества, которых изображали темнокожие актёры. Такая практика будет распространена и на сериал-приквел.