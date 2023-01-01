Какие сериалы смотреть в январе

Пока вы доедаете праздничные салаты и допиваете игристое, все новые и новые сериалы продолжают выходить на экраны. В январе нас ждет не так много премьер, но все они определенно заслуживают внимания.

Фото: Кадр из сериала "Соцсети" Кадр из сериала "Соцсети"

"Рамблер" расскажет о главных сериалах месяца.

Калейдоскоп

Сериал расскажет об одном крупном ограблении, во главе которого стоит Джанкарло Эспозито, известный по ролям в таких проектах, как "Во все тяжкие", "Мандалорец".

Кадр из сериала "Калейдоскоп"

Конечно, задуманное преступление у героев пойдет не по плану, и всему виной будет их алчность. Премьера сериала запланирована на первое января.

Соцсети

Действие сериала разворачивается сразу в 2021, 2025 и 2030 годах. По сюжету, герои уже давно не могут представить свою жизнь без социальных сетей, и именно из-за них они чувствуют себя совершенно одинокими.

Кадр из сериала "Соцсети"

Зрители смогут наблюдать, как герои все больше и больше отдаляются от по-настоящему искренних чувств. Одни из главных ролей в проекте исполнили Любовь Аксенова и Кирилл Кяро. Премьера сериала запланирована на седьмое января 2023 года.

Одни из нас

Сериал по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us расскажет о закаленном в борьбе за выживание Джоэле и девушке-подростке Элли, которым предстоит объединиться, чтобы выстоять против людей, пораженных инфекцией, и каннибалами.

Кадр из сериала "Одни из нас"

Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэсми. Премьера сериала запланирована на 15 января.