Какие сериалы смотреть в январе

Пока вы доедаете праздничные салаты и допиваете игристое, все новые и новые сериалы продолжают выходить на экраны. В январе нас ждет не так много премьер, но все они определенно заслуживают внимания.
"Рамблер" расскажет о главных сериалах месяца.
Сериал расскажет об одном крупном ограблении, во главе которого стоит Джанкарло Эспозито, известный по ролям в таких проектах, как "Во все тяжкие", "Мандалорец".
Конечно, задуманное преступление у героев пойдет не по плану, и всему виной будет их алчность. Премьера сериала запланирована на первое января.
Действие сериала разворачивается сразу в 2021, 2025 и 2030 годах. По сюжету, герои уже давно не могут представить свою жизнь без социальных сетей, и именно из-за них они чувствуют себя совершенно одинокими.
Зрители смогут наблюдать, как герои все больше и больше отдаляются от по-настоящему искренних чувств. Одни из главных ролей в проекте исполнили Любовь Аксенова и Кирилл Кяро. Премьера сериала запланирована на седьмое января 2023 года.
Сериал по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us расскажет о закаленном в борьбе за выживание Джоэле и девушке-подростке Элли, которым предстоит объединиться, чтобы выстоять против людей, пораженных инфекцией, и каннибалами.
Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэсми. Премьера сериала запланирована на 15 января.
Также вас ждут продолжения таких сериалов, как "Джинни и Джорджия", "Викинги: Вальхалла", "Дом с прислугой", "Ваша честь", "Чудотворцы", "Как я встретила вашего папу" и многих других.