Какие сериалы смотреть в январе

Калейдоскоп

Соцсети

Одни из нас

Сериал по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us расскажет о закаленном в борьбе за выживание Джоэле и девушке-подростке Элли, которым предстоит объединиться, чтобы выстоять против людей, пораженных инфекцией, и каннибалами.