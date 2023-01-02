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47 минут назад

Третий сезон "Ведьмака" могут разделить на две части

Газета.Ru

Третий сезон фэнтезийного сериала Netflix «Ведьмак» по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского могут разделить на две части, которые выпустят в разное время. Об этом сообщила создательница и шоураннерка «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик в интервью Collider.

Третий сезон "Ведьмака" могут разделить на две части
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хиссрик предположила, что на завершение постпродакшна новых серий авторам шоу понадобится еще по меньшей мере семь месяцев, поскольку Голливуд по-прежнему испытывает трудности в работе над компьютерной графикой, начавшиеся во время пандемии коронавируса.

«Мы еще не обсуждали [разделение сезона], но на данном этапе, думаю, из-за того, что, как мы видим, происходит на всех стримингах, я бы не стала этого исключать», — отметила шоураннерка «Ведьмака».

При этом Хиссрик подчеркнула, что дата релиза третьего сезона будет продиктована завершением производства всего, чем команда «невероятно гордится», а не наоборот.

Как отмечает издание Collider, у Netflix уже есть опыт разделения сезонов своих сериалов на несколько частей. Так, релиз четвертого выпуска научной фантастики «Очень странные дела» проходил в два этапа — в том числе для того, чтобы у команды по компьютерным спецэффектам появилось время доделать финальные эпизоды.

Сериалы,Лорен Шмидт,Netflix,
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