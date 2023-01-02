Третий сезон "Ведьмака" могут разделить на две части

Третий сезон фэнтезийного сериала Netflix «Ведьмак» по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского могут разделить на две части, которые выпустят в разное время. Об этом сообщила создательница и шоураннерка «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик в интервью Collider.

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Хиссрик предположила, что на завершение постпродакшна новых серий авторам шоу понадобится еще по меньшей мере семь месяцев, поскольку Голливуд по-прежнему испытывает трудности в работе над компьютерной графикой, начавшиеся во время пандемии коронавируса.

«Мы еще не обсуждали [разделение сезона], но на данном этапе, думаю, из-за того, что, как мы видим, происходит на всех стримингах, я бы не стала этого исключать», — отметила шоураннерка «Ведьмака».

При этом Хиссрик подчеркнула, что дата релиза третьего сезона будет продиктована завершением производства всего, чем команда «невероятно гордится», а не наоборот.