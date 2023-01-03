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1 час назад

Составлен рейтинг самых популярных сериалов у россиян в 2022 году

Авторадиоиещё 2

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» возглавил рейтниг телевизионных пристрастий россиян в прошлом году. Список составил российский интернет-теоегид «Вокруг ТВ». На втором месте седьмой сезон «СвАтов». Замыкает тройку лидеров сериал «The Тёлки» по роману Сергея Минаева. Далее в рейтинге идут «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым, продолжение культовой эпопеи «Секс в большом городе» под названием «И просто так», очередной сезон «Бати» и «Чикатило». На седьмое место по популярности выбился южнокорейский сериал «Бессмертный. Романтическое заклятье», а также не остался без внимания зрителей новый сезон ленты «Невский. Охота на архитектора».

Составлен рейтинг самых популярных сериалов у россиян в 2022 году
Фото: АвторадиоАвторадио
Сериалы,Секс в большом городе,Сергей Минаев,Олег Меньшиков,
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