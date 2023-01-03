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2 часа назад

Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»

Чемпионат.comиещё 1

Сериал «Уэнсдей» от Тима Бёртона стал одним из самых популярных на платформе Netflix, показав второй лучший дебют в истории существования онлайн-кинотеатров. При этом есть вероятность, что второй сезон покажут не на Netflix, а на другом стриминговом сервисе. Так считают журналисты издания Independent.

Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на Netflix потому, что в 2022 году Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. Сумма сделки составила $ 8,5 млрд. Правами на шоу Тима Бёртона владеет как раз MGM. Именно поэтому продолжение могут перенести на другую площадку.

Журналисты отмечают, что Netflix может заключить соглашение с MGM и Amazon, чтобы шоу осталось у них. Онлайн-кинотеатр пока не анонсировал второй сезон «Уэнсдей», но с учётом невероятного успеха сериала продолжение точно увидит свет.

Сериалы,Тим Бертон,Netflix,Amazon,
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