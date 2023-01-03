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2 часа назад

Сценарист «Крепкого орешка» покинул пост шоураннера сериала по Assassin's Creed

Игромания.ру

Как сообщает издание Collider, Джеб Стюарт покинул пост шоураннера сериала Assassin's Creed на Netflix. Его уход можно связать с небольшим «переездом» руководства проекта из Лос-Анджелеса в Лондон.

Шоураннер сериала по Assassin's Creed покинул пост
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Стюарта, это был подходящий момент для того, чтобы обе стороны разошлись своими дорогами. При этом, похоже, что видение бывшего шоураннера решили сохранить. Его будет развивать уже лондонская группа.

Напомним, что Стюарт известен работой над сценарием «Крепкого орешка», а также своей ролью в качестве шоураннера спин-оффа сериала «Викинги» с подзаголовком «Вальхалла».

Что касается сериала по Assassin's Creed, то о его разработке было объявлено в 2020 году. Ubisoft и Netflix работают и над другими совместными проектами, среди которых мультсериалы по Far Cry и Splinter Cell, экранизация The Division и не только.

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